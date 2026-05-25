POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 25.05.2026

Aalen (ots) - Aalen: Einbruch in Pizzeria In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Heinrich-Rieger-Straße. Unbekannte Täter traten eine Tür ein und entwendeten Bargeld. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden. Mögglingen: Zeugenanruf nach Unfallflucht auf der B29 Am ...

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