POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 25.05.2026
Aalen (ots)
Waiblingen: Unfall beim Ausparken
Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr kam es An der Talaue zu einem Unfall beim Ausparken. Ein 83-Jähriger touchierte mit seinem VW Tiguan beim Rangieren einen Jeep Compass. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 3.000 Euro.
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