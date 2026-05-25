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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 25.05.2026

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall beim Ausparken

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr kam es An der Talaue zu einem Unfall beim Ausparken. Ein 83-Jähriger touchierte mit seinem VW Tiguan beim Rangieren einen Jeep Compass. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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