POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 25.05.2026
Aalen (ots)
Michelfeld: Motorrad kommt von Straße ab
Am Sonntagnachmittag kam es auf der K2592 zwischen Michelfeld und Starkholzbach gegen 15:35 Uhr zu einem Motorradunfall. Dabei kam der 56-jährige Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Acker. Er wurde leicht verletzt. Am Motorrad (BMW R 1300 GS) entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.
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