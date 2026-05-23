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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 23.05.2026

Kreis Offenbach und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Bereich Kreis Offenbach

1. Räuberischer Diebstahl von Diesel - Mühlheim

Am Freitagabend, in der Zeit von 22.30 Uhr bis 22.50 Uhr, kam es an der JET-Tankstelle in der Offenbacher Straße zu einem Diebstahl von Diesel. Zwei Männer, die als etwa 25 Jahre alt, beide etwa 180cm groß und von mittlerer Statur beschrieben wurden, hatten ihren weißen Sprinter mit insgesamt 634 Litern Kraftstoff betankt. Als ein Mitarbeiter der Tankstelle die beiden darauf ansprach, verletzte einer der beiden diesen mit einer Gaspistole. An dem Mercedes waren die Kennzeichen OF WA 1805 angebracht. Diese wurden bereits in den Abendstunden des 19.03.2026 in Obertshausen, Schönbornstraße, entwendet.

Zeugen, die zu dem Räuberischen Diebstahl in Mühlheim oder dem Kennzeichendiebstahl in Obersthausen Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

2. Teile von Außenspiegeln und Frontschürze entwendet - Frankfurt / Stadtgrenze von Neu-Isenburg (Endhaltestelle der Straßenbahn)

Als ein Konzertbesucher am späten Freitagabend zu seinem in der Darmstädter Landstraße, im Bereich der 700er Hausnummern, geparkten grauen Audi A6 zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Gläser der Außenspiegel und die Frontschürze entwendet wurden. Unbekannte hatten diese in der Zeit von 18 Uhr bis kurz vor Mitternacht entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 069 8098 1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

Diesel aus Lkw entwendet - Hammersbach

In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 04.55 Uhr, entwendeten Unbekannte insgesamt 550 Liter Diesel aus einem kroatischen Lastwagen, welcher an der ARAL-Tankstelle in der Straße Am Lachbach im Ortsteil Langen-Bergheim abgestellt worden war. Im gleichen Zeitraum wurde bei einem weiteren Fahrzeug die Stauraumklappe des Führerhauses aufgehebelt. Entwendet wurde hieraus jedoch nichts.

Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach am Main, 23.05.2026, Ingo Derigs, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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