Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann tödlich von Zug erfasst: Polizei geht derzeit von einem Unfall aus

Wächtersbach (ots)

(me) Am Bahnhof in Wächtersbach kam es am Freitagvormittag, gegen 11.45 Uhr, nach den derzeitigen Erkenntnissen zu einem Bahnunfall. Bei diesem wurde ein 66 Jahre alter Mann aus der Wetterau tödlich verletzt. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und geht derzeit von einem Unfallgeschehen aus. Offenbar war der 66-Jährige gerade dabei, die Bahngleise zu überqueren, als es zu der Kollision mit dem heranfahrenden ICE kam. Die Passagiere konnten den beschädigten Zug am Bahnsteig in Wächtersbach verlassen. Derzeit ist der Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden. Zeugen des Geschehens setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei aus Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

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