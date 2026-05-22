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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mindestens eine verletzte Person bei Kollision mit Baum: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Offenbach (ots)

(me) Nach einem Verkehrsunfall kommt es auf der Bundesstraße 448 zwischen Obertshausen und Offenbach derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der circa 25 Jahre alte Lenker eines Porsche Cayenne gegen 6.20 Uhr aus Lämmerspiel kommend aus noch unbekannten Gründen entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung an der Anschlussstelle Lämmerspiel auf die Schnellstraße auf, kam mutmaßlich aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Im Anschluss an die Kollision soll der etwa 1,80 Meter große Fahrer, der eine schwarze Jacke, ein weißes Hemd und eine schwarze Hose getragen haben soll, aus dem verunfallten Wagen ausgestiegen sein und sich von der Unfallstelle entfernt haben, indem er in einen Transporter einstieg, der anschließend wegfuhr. Seine Beifahrerin blieb verletzt vor Ort zurück und kam anschließend in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder zum Verbleib des Fahrers machen können, nehmen bitte Kontakt zu den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der 069 8098-5699 auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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