Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei nimmt Raser, Handy am Steuer und Drogenfahrer ins Visier; Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstählen ; Auseinandersetzung eskalierte: Zaunlatte durch die Luft geschwungen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizei nimmt Raser, Handy am Steuer und Drogenfahrer ins Visier - Maintal

(cb) Am Mittwoch führten Kräfte der Polizeidirektion Main-Kinzig Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeistation Maintal durch. Die mehrstündige Kontrolle fand anlässlich der aktuellen ROADPOL-Aktionswoche "Schwächere Verkehrsteilnehmer" statt.

Im Fokus standen diesmal erneut die schwächeren Verkehrsteilnehmer - wie E-Scooter-Fahrer - sowie die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im fließenden Verkehr.

Zwischen 8 und 15 Uhr überprüften die Beamten insgesamt 36 Fahrzeuge. Hierbei konnten mehrere Ordnungswidrigkeiten und Verstöße festgestellt werden. Dazu gehörten unter anderem zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei E-Scootern, zwei Verstöße durch Handynutzung während der Fahrt sowie eine mutmaßliche Drogenfahrt. Bei einer kontrollierten Person konnte demnach festgestellt werden, dass diese ihr Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis geführt hatte. Der Fahrzeugführer musste die eingesetzten Ordnungshüter mit auf die Dienststelle begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde.

Die durchgeführten Verkehrskontrollen zeigen einmal mehr: Wer sich an die Regeln hält, schützt nicht nur sich selbst, sondern alle Verkehrsteilnehmer - für mehr Sicherheit auf unseren Straßen.

Hintergrundinformation:

ROADPOL ist ein europäisches Netzwerk verschiedener staatlicher Verkehrspolizeikräfte, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer auf den Straßen zu reduzieren. Die Organisation koordiniert europaweit nationale Aktionen zur Einhaltung und Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrsbereich. Über das Jahr verteilt finden innerhalb dieses Kontrollverbundes verschiedene Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu.

2. Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstählen - Nidderau

(cb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich zwei Fahrzeugdiebstähle, weshalb die Ermittler einen möglichen Tatzusammenhang prüfen und Zeugen suchen. Die unbekannten Fahrzeugdiebe hatten es auf einen Audi abgesehen, der in der Bürgerstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt war. Der schwarze A4 mit MKK-Kennzeichen parkte dort vor einer Garage. Eine weitere Tat ereignete sich im Dresdner Ring (20er-Hausnummern). Auch hier überwanden die Täter die technischen und mechanischen Sicherungen eines schwarzen A4, ebenfalls mit MKK-Kennzeichen, und fuhren mit diesem davon. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte mit der Kripo in Hanau (06181 100-123) in Verbindung.

3. Zeugensuche nach Vandalismus an Schule - Neuberg

(cb) Unbekannte beschmierten mutmaßlich mit schwarzer Farbe die Hauswand einer Schule und zerstörten zudem den Briefkasten sowie zwei Fenster einer Schule in der Rüdigheimer Straße (einstellige Hausnummern). In der Zeit zwischen Mittwoch, (13. Mai) und Montag, (18. Mai) müssen die Übeltäter auf dem Schulgelände zugange gewesen sein. Durch die Tat hinterließen sie einen Sachschaden von knapp 2.000 Euro. Die Polizei in Langenselbold sucht nun nach Zeugen. Diese melden sich bitte telefonisch über die Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

4. Auseinandersetzung eskalierte: Zaunlatte durch die Luft geschwungen - Langenselbold

(cb) Nachdem es am Mittwochabend zu einer wohl handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Teenagerinnen im Bereich des Lindenplatzes gekommen sein soll, gerieten scheinbar auch die Familienangehörigen der Schülerinnen in Streit. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen eilten die beiden 37 und 44 Jahre alten Väter gegen 21.40 Uhr jeweils ihrer Tochter zu Hilfe. In der Folge soll der Ältere auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf soll er diesen mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Der Jüngere soll sich daraufhin eine Latte aus einem Zaun herausgerissen und diese durch die Luft geschwungen haben. Mit der Zaunlatte in der Hand und seiner Tochter flüchtete der 37-Jährige schließlich durch mehrere Gärten in die Waldstraße. Bei der Auseinandersetzung der beiden Mädchen erlitt eines der Mädchen leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Auch ihr Vater musste sich aufgrund leichter Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Die hinzugerufenen Schutzleute konnten die Beteiligten vor Ort feststellen und haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zuge bitten die Beamten unter der 06181 100-123 um Zeugenhinweise zu den geschilderten Vorfällen.

5. Vermisster wieder da - Schlüchtern

(cb) Der seit Dienstagabend vermisste 49-Jährige aus Schlüchtern konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

Offenbach, 21.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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