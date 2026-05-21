Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens: Audi-Fahrer flüchtete vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Offenbach (ots)

(lei) Nachdem ein etwa 20 Jahre alter Audi-Fahrer in der Nacht zu Donnerstag vor der Polizei geflüchtet war, ermittelt diese nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Beamten bitten nun um Hinweise von Zeugen zur Identifizierung des Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel einer Zivilstreife gegen 0.10 Uhr ein grauer Audi E-Tron mit MKK- Kennzeichen auf der Bundesstraße 448 zwischen Obertshausen und Offenbach durch eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung auf. Der Fahrer hielt anschließend an der roten Ampel an der Kreuzung B448 / Philipp-Ullrich-Straße.

Die Polizeikräfte gaben dem Fahrzeug Anhaltezeichen und setzten sich vor den Audi. Als die Beamten ausstiegen und sich dem Fahrzeug nähern wollten, scherte der Fahrer, der einen kurzen Bart hatte, plötzlich aus und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Im weiteren Verlauf bog der Audi-Fahrer an der Ampel B448 / Bieberer Straße im Bereich des Stadions trotz Rotlichts nach links ab und wendete anschließend erneut auf die B448 in Fahrtrichtung stadtauswärts. Dort entfernte sich das Fahrzeug mit erheblicher Geschwindigkeit und geriet zunächst außer Sicht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung fanden Polizeikräfte den verlassenen Audi später auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Seligenstädter Straße im Stadtteil Bieber auf. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und auf Spuren untersucht.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrverhalten des Audi geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

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