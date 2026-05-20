Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Opel leicht verletzt; Bankkarte und PIN übergeben: Polizei ermittelt; Falsche Heizungsableser waren unterwegs und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zwei Waschmaschinen und Gold aus Keller geklaut: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Zwei Waschmaschinen und Gold im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro nahmen Einbrecher aus einem Keller in der Strahlenbergerstraße (120er-Hausnummern) mit. Zuvor hatten diese sich unbemerkt zwischen Montag, 2 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, Zutritt in den Hausflur des Mehrfamilienhauses verschafft. Anschließend begaben sich die Täter in das Kellergeschoss, hebelten die Zugangstür des Kellers auf und flüchteten schließlich mit den Waschgeräten und dem Gold. Wie sie die beiden Haushaltsgeräte unbemerkt abtransportieren konnten, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Ermittler.

2. Radfahrer nach Zusammenstoß mit Opel leicht verletzt - Offenbach

(cb) Bei einem Unfall, der sich am Dienstag, gegen 18 Uhr, im Kreuzungsbereich Bürgeler Straße / Kurhessenstraße ereignete, erlitt ein 31-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen. Der Zweiradfahrer fuhr leicht versetzt hinter einem Zafira, als die 18 Jahre alte Opel-Lenkerin beim Abbiegen vermutlich den Radfahrer übersah und es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte der Radler und verletzte sich leicht. An seinem grünen Rennrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 550 Euro. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte telefonisch mit den Beamten des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) in Verbindung.

3. Baumaschinen aus Keller gestohlen: Zeugen gesucht - Offenbach

(cb) Baumaschinen im Wert von etwa 6.000 Euro nahmen Einbrecher mit, nachdem sie gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße (160er-Hausnummern) eingedrungen waren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Unbekannten den Kellerverschlag zwischen Montag, 22.10 Uhr und Dienstag, 5.05 Uhr, auf. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Einbruch in Familienzentrum: Zeugen gesucht - Obertshausen

(cb) Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Familienzentrum in der Vogelsbergstraße (einstellige Hausnummern). Im Anschluss hebelten sie im Inneren mehrere Zwischentüren auf. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 3.000 Euro beziffert. Derzeit können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch (13. Mai) und Montag (18. Mai). Die Ermittler des Fachkommissariats nehmen Zeugenhinweise telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Körperliche Auseinandersetzung in Discounter: Polizei fertigte wechselseitige Anzeigen und sucht Zeugen - Mühlheim am Main

(lei) Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Einkaufsmarkt in der Offenbacher Straße 115 endete am Dienstagabend mit einem Rettungsdiensteinsatz und strafrechtlichen Ermittlungen, die durch die ebenfalls hinzugerufene Polizei eingeleitet wurden. Gegen 18.35 Uhr war es in dem Discounter aus bislang unbekannten Gründen offenbar zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 51-Jährigen gekommen. In der Folge sei der Zwist eskaliert, indem beide körperlich aufeinander einwirkten. Bei dem Älteren, so die bisherigen Erkenntnisse, brach dabei ein Teil der Zähne ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Die Videoüberwachung des Marktes soll ebenfalls helfen, die jeweiligen Handlungen aufzuklären.

6. Bankkarte und PIN übergeben: Polizei ermittelt - Mühlheim am Main

(cb) Am Dienstag erhielt eine Seniorin einen Anruf von einem vermeintlichen Versandkaufhaus. Man teilte ihr mit, dass sie Ware bestellt habe, die nicht bezahlt wurde. Just in dem Moment klingelte es an ihrer Tür und ein angeblicher Mitarbeiter des genannten Versandkaufhauses verlangte die Geldkarte der Rentnerin. Um die angebliche Rechnung zu begleichen, händigte sie daraufhin ihre EC-Karte samt dazugehöriger PIN dem Betrüger aus. Dieser war etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und von schmaler Statur. Mit der erbeuteten Geldkarte flüchtete der Betrüger über die Schillerstraße. Er hatte kurze dunkle Haare und trug ein helles Sakko, ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Hinweise.

7. Zeugensuche nach Unfallflucht: Silberner Wagen geriet in Gegenverkehr - Dreieich/ Bundesstraße 486

(cb) Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen auf der Bundesstraße 486 zwischen Offenthal und Urberach ereignete, suchen die Beamten der Polizeistation Langen Zeugen. Demnach befuhr ein 56 Jahre alter Lasterfahrer mit seinem Sattelzug gegen 7.20 Uhr die Bundesstraße. Kurz vor einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Offenthal bemerkte er ein silbernes Fahrzeug, vermutlich einen VW Golf, welches ihm entgegenkam. Der VW-Fahrer überholte gerade einen vor ihm fahrenden Wagen, weshalb er zu weit auf die Fahrspur des Brummis kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 56-Jährige eine Vollbremsung ein und wich soweit wie möglich nach rechts aus. Der silberne Golf soll kurz vor einer Frontalkollision nach rechts eingelenkt haben und touchierte den Laster mit der linken Fahrzeugseite. Durch den Unfall riss der linke Außenspiegel des Golfs ab. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Urberach fort. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06103 9030-0 mit den Beamten der Polizeistation Langen in Verbindung.

8. Falsche Heizungsableser waren unterwegs - Langen

(cb) Sie müssten den Heizungszähler ablesen: Unter diesem Vorwand gelangten zwei bislang unbekannte und offensichtlich falsche Heizungsableser in die Wohnung einer älteren Dame in der Nordendstraße (50er-Hausnummern). Gegen 11.45 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Gutgläubig ließ die Bewohnerin die beiden etwa 1,80 Meter großen Männer mit schwarzer Bekleidung in ihre Wohnung. Einer der Täter trug einen Vollbart. Während einer der beiden die Seniorin ablenkte, durchsuchte sein Komplize die Schubladen im Schlafzimmer. Nur wenige Minuten später flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machten, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Gleichzeitig raten die Beamten in dem Zusammenhang zur Vorsicht:

- Seien Sie misstrauisch, wenn plötzlich angebliche Dienstleister, ohne vorherige Ankündigung an Ihrer Tür klingeln. Es kann helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen.

- Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von Ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

- Lassen Sie grundsätzlich keinen Fremden in Ihre Wohnung! Nutzen Sie vorhandene Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrkette.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

9. Kontrollwoche "Schwächere Verkehrsteilnehmer": Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt - Heusenstamm / Obertshausen / Rodgau

(lei) Im Rahmen der aktuell stattfindenden Kontrollwoche zum Schutze schwächerer Verkehrsteilnehmer führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Heusenstamm am Dienstag an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet stationäre Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der Maßnahmen standen insbesondere Verkehrsteilnehmer, die aufgrund fehlender oder nur geringer passiver Schutzvorrichtungen im Straßenverkehr einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt sind, wie beispielsweise einspurige Fahrzeuge. Demnach wurden in der Zeit von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr insgesamt 128 Fahrräder und 23 E-Scooter, aber auch acht Pkw kontrolliert. Im Verlauf der Kontrollen wurden drei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. So hatte beispielsweise ein 50-jähriger Mann seinen Opel in der Lichtenbergstraße im öffentlichen Straßenverkehr geführt, obwohl für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Darüber hinaus ahndeten die eingesetzten Kräfte vier Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungen und fertigten zwei Mängelanzeigen.

10. Zusammenstoß zwischen Dodge und E-Scooter - Seligenstadt

(cb) Am Dienstagmorgen kam es auf der Hans-Memling-Straße (20er-Hausnummern) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Dodge und einem E-Scooter. Der 14-jährige E-Scooterfahrer wollte wohl gegen 7.40 Uhr die Straße überqueren, als es hierbei zur Kollision mit dem Dodge kam. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen den Unfallbeteiligten soll die Fahrerin des Wagens ihre Fahrt fortgesetzt haben. Personen wurden nach bisherigen Kenntnissen nicht verletzt. Durch den Unfall entstand am Scooter sowie am Auto Sachschaden. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Unfallbeteiligten suchen die Ermittler nun Zeugen des Unfalls. Diese setzen sich bitte telefonisch mit der Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 in Verbindung.

11. Tabakwaren entwendet: Nächtlicher Einbruch in Supermarkt - Hainburg

(lei) Indem sie eine Glasscheibe zerstörten, gelangten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in einen Supermarkt in den Fasanerie-Arkaden. In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 4.20 Uhr erbeuteten sie im Inneren des Geschäftes eine noch unbekannte Anzahl an Tabakwaren. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die nunmehr ermittelnde Kriminalpolizei aus Offenbach entgegen (069 8098-1234).

Offenbach, 20.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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