Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Innenstadtoffensive in Offenbach: Drogen sichergestellt, Haftbefehl vollstreckt und zahlreiche Verstöße festgestellt; Zeugensuche nach Trickbetrug; Unbekannte beschädigten Zaun und Stromkabel und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Innenstadtoffensive in Offenbach: Drogen sichergestellt, Haftbefehl vollstreckt und zahlreiche Verstöße festgestellt - Offenbach

(lei) Im Rahmen der Innenstadtoffensive führten Kräfte des Polizeireviers Offenbach am Montagabend gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz sowie dem Gewerbeamt der Stadt Offenbach umfangreiche Kontrollen von Gaststätten und Kiosken im Stadtgebiet durch. Insgesamt wurden sieben Objekte überprüft.

In einem Lokal in der Nähe des Hauptbahnhofes stellten die Kontrollkräfte mehrere Verstöße fest. Diese betrafen unter anderem die Pfandpflicht, das Preisauszeichnungsgesetz, brandschutzrechtliche Vorgaben sowie fehlende Zusatzgenehmigungen. Zudem wurden weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Die bislang verhängten Bußgelder belaufen sich auf rund 1.500 Euro.

Bei der Kontrolle einer Gaststätte in der Kaiserstraße fanden die Einsatzkräfte mehr als 122 Gramm Marihuana, rund 273 Gramm Haschisch sowie vier Gramm Kokain auf. In diesem Zusammenhang wurde ein Kleinkraftrad, das im Treppenhaus als sogenannter "Bunker" genutzt worden sein soll, als Tatmittel beschlagnahmt. Gegen Beteiligte der Lokalität besteht der Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Auch in der Waldstraße wurden die Kontrollkräfte fündig. In einem Lokal wurde ein 33 Jahre alter Mann bei der Arbeit angetroffen, der einen Reisepass ohne gültiges Visum vorlegte. Das Dokument wurde sichergestellt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der illegalen Arbeitsaufnahme sowie des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Darüber hinaus ahndeten die Ordnungshüter Verstöße gegen die Pfandpflicht sowie gegen das Tabaksteuergesetz. Mehrere E-Zigaretten wurden sichergestellt.

In einer weiteren Bar im Stadtgebiet deckten die Einsatzkräfte einen wiederholten Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz auf. In einem angrenzenden Kiosk nahmen die Beamten zudem einen 54 Jahre alten Mann fest, gegen den ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Da er die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Außerdem wurde der Kiosk aufgrund erheblicher Verstöße gegen die Spielverordnung im Zusammenhang mit dort betriebenen Glücksspielautomaten geschlossen. Hier dürften Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro folgen. Zusätzlich wurden weitere Verstöße gegen die Pfandpflicht festgestellt.

Im Rahmen ergänzender Streifengänge stellten Polizeibeamte außerdem ein Smartphone sicher, welches möglicherweise aus einem Diebstahl stammt beziehungsweise im Zusammenhang mit Hehlerei stehen könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

2. Versuchter Rollerdiebstahl: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Etwa 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet: Drei junge Männer mit solch einer Beschreibung sollen in der Nacht zum Dienstag versucht haben, einen blauen Roller zu klauen. Gegen 23.20 Uhr wurde das Trio dabei erwischt, wie dieses sich an dem Zweirad in einem Hinterhof im Lichtenplattenweg (80er-Hausnummern) zu schaffen machte. Nach Ansprache durch einen Zeugen nahmen die Drei die Beine in die Hand und flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Flüchtigen soll einen Rucksack mit sich geführt haben. Zeugen wenden sich bitte an die Beamten des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

3. Mit schwarzem Peugeot kollidiert und weitergefahren: Zeugensuche nach Unfallflucht - Offenbach

(me) Am Montagnachmittag kam es im Einmündungsbereich der Taunusstraße / Andrestraße zu einer Kollision zwischen zwei in entgegengesetzte Richtung fahrende Wagen. Gegen 17.50 Uhr soll ein von der Taunusstraße einbiegender schwarzer Peugeot mit WW-Kennzeichenschildern durch einen VW-Transporter mit MTK-Kennzeichenschildern touchiert worden sein. Nach dem Zusammenstoß sei der VW-Lenker, der etwa 60 Jahre alt und von korpulenter Statur gewesen sein soll, davongefahren. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Unfalls. Diese melden sich bitte auf der Wache des Reviers im Spessartring unter der 069 8998-5100.

4. Zeugensuche nach Trickbetrug - Neu-Isenburg

(cb) Etwa 1,90 Meter groß, von schmaler Statur, mit dunklen kurzen Haaren: So wird ein bis dato Unbekannter beschrieben, welcher am Montagabend Schmuck von einer Seniorin erbeutete. Der Mann, welcher ein rot-kariertes Hemd und eine Jeans trug, soll gegen 20.40 Uhr bei der Rentnerin geklingelt und die Wertsachen abgeholt haben. Zuvor hatte ein vermeintlicher Polizist die Dame telefonisch kontaktiert und ihr glaubhaft gemacht, dass sich ein Familienmitglied in einer Notlage befinden würde. Um diesem aus seiner misslichen Lage zu helfen, forderte der Betrüger Schmuck und Bargeld von ihr. Daraufhin händigte sie dem Betrüger Schmuck im Wert von mehr als hunderttausend Euro aus. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend über die Ludwigstraße in unbekannte Richtung. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

5. Radfahrer ausgewichen und mit geparkten Autos kollidiert: Zeugensuche - Dietzenbach

(fg) Auf rund 24.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der im Rahmen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in der Idsteiner Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern entstanden ist. Ein 84-Jähriger habe einem aus dem Aschaffenburger Weg einfahrenden Radler ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Daraufhin prallte der Wagen des Mannes aus dem Landkreis Offenbach mit vier geparkten Autos (Honda, Mercedes B-Klasse, BMW und Sprinter), die teils ineinandergeschoben wurden, zusammen. Das auf dem Rad befindliche Kind im Alter von acht bis zehn Jahren sei einfach weitergefahren. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zu dem Kind geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

6. Festnahme mutmaßlicher Autodiebe: 17-Jähriger ohne Führerschein und offenbar unter Einfluss von Rauschmitteln unterwegs - Dreieich / Wiesbaden

(fg) Nach dem Diebstahl einer grauen E-Klasse in der Nacht zum Sonntag im Zaunweg in Dreieich (wir berichteten unter Meldung 16: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6276868) nahmen Polizeibeamte am Montagabend, gegen 20 Uhr, zwei Personen im Alter von 17- und 18-Jahren in Wiesbaden vorläufig fest. Gegen diese wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Die beiden wurden vorläufig festgenommen und mussten mit zur Wache. Der Mercedes konnte zuvor durch eine Streife in Wiesbaden lokalisiert werden.

Beim Erblicken der Zivilstreife verließ der Mercedes-Lenker sodann fluchtartig den Wagen und beabsichtigte davonzulaufen; er habe den Mercedes hierbei jedoch nicht gegen Wegrollen gesichert, sodass es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Polizeiauto kam. Verletzt wurde hierbei niemand. Der 18-jährige Beifahrer wurde noch im Wagen vorläufig festgenommen. Hinterhereilende Ordnungshüter stellten den 17-Jährigen zeitnah und nahmen diesen ebenfalls vorläufig fest. Da ein BTM-Schnelltest positiv auf THC anschlug, musste der Minderjährige auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde er an Erziehungsberechtigte übergeben. Der volljährige Beifahrer wurde nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme ebenfalls entlassen.

Der Mercedes wurde sichergestellt und wird nun auf etwaige Spuren untersucht. Die beiden Verdächtigen haben nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

7. Diebe entwendeten Toyota Land Cruiser: Hinweise erbeten - Rodgau

(me) Auf einen hochwertigen SUV hatten es Langfinger am frühen Montagmorgen abgesehen. In der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr überwanden die Gauner die technischen und mechanischen Sicherungen des Wagens auf bislang unbekannte Art und Weise und fuhren mit dem schwarzen Toyota Land Cruiser mit OF-Kennzeichenschildern davon. Der Wagen, der zur Tatzeit in der Humboldtstraße (einstellige Hausnummern) stand, wurde mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

8. Unbekannte beschädigten Zaun und Stromkabel - Langen

(lei) Nachdem Unbekannte auf einem Betriebsgelände am Langener Waldsee ein Stromkabel durchtrennt haben, ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs und bittet um Hinweise. Womöglich gelangten sie im Bereich des angrenzenden Egelsbacher Sees auf das an der Sehringstraße gelegene Firmenareal, denn dort wurde eine aufgeschnittene Stelle im Zaun festgestellt. An einem Kiesförderband wurde zudem eine Abdeckung des Motors entfernt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren, die nun ausgewertet werden sollen. Angezeigt wurde die Tat am gestrigen Montag, begangen wurde sie nach bisherigen Erkenntnissen offenbar bereits am späten Freitagabend, gegen 22.35 Uhr. Kurz danach hatte die Polizei bereits mehrere Personen kontrolliert, die in einem weißen Sprinter mit OF-Kennzeichen ganz in der Nähe außerhalb des Geländes unterwegs waren. Zudem wurde Taschenlampenschein im Bereich des Waldsees gemeldet. Ein möglicher Zusammenhang wird nun geprüft. Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

9. Hakenkreuze auf Fußweg: Wer hat was gesehen? - Seligenstadt

(cb) Nachdem Unbekannte zwei Hakenkreuze in den Farben türkis und violett auf einen Fußweg im Steinweg gesprüht hatten, suchen die Ermittler der Staatsschutzabteilung Zeugen. Durch die Tat, welche am Montagvormittag festgestellt und der Polizei gemeldet wurde, entstand ein Sachschaden von knapp 200 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

Offenbach, 19.05.2026, Pressestelle, Felix Geis

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