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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 52-Jährige tot aufgefunden: Verdacht eines Tötungsdelikts - Umgehende Festnahme eines Tatverdächtigen

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach dem Fund einer Frauenleiche vor einem Mehrfamilienhaus in der August-Schärttner-Straße am frühen Dienstagmorgen haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei aus Hanau Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Ein 23-Jähriger, der durch Polizeibeamte unmittelbar darauf vorläufig festgenommen wurde, steht in dringendem Tatverdacht.

Gegen 5.40 Uhr hatte der Mann selbst die Beamten via Notruf verständigt, ehe er kurz darauf in Tatortnähe gestellt werden konnte. Etwa zeitgleich fanden die Beamten eine blutüberströmte 52-Jährige auf dem Parkplatz vor dem Haus auf, die Anzeichen scharfer Gewalt aufwies und für die jede Hilfe zu spät kam.

Die Hintergründe und das Motiv sind noch unklar und nun Teil der andauernden Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich die beiden Personen.

Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am weiträumig abgesperrten Tatort statt.

Über den Verbleib des 23-Jährigen, der sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam befindet, wird noch entschieden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Tat, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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