Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stühle von Gebäude geworfen: Unbekannte Passantin gesucht

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem Vorfall am Montagnachmittag in der Berliner Straße hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen und sucht neben weiteren Zeugen auch eine noch unbekannte Frau, die offenbar beinahe zu Schaden gekommen wäre.

Demnach, so die bisherigen Erkenntnisse, seien gegen 11.30 Uhr zwei Stühle von einem Gebäudekomplex an der Ecke zur Ludwigstraße nach unten auf den Gehweg geflogen. In diesem Bereich, in dem sich momentan eine Baustelle befindet, soll die Fußgängerin unterwegs gewesen sein; Zeugenangaben zufolge sei die augenscheinlich erschrockene Frau wohl nur knapp verfehlt worden und anschließend weitergelaufen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei sollen die Stühle von einer Art Dachterrasse nach unten geworfen worden sein. Als tatverdächtig gelten zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren; sie wurden vorübergehend festgenommen.

Die unbekannte Passantin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

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