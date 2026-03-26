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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Hilfeleistungseinsatz auf der B404 Höhe Kiel-Meimersdorf

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Hilfeleistungseinsatz auf der B404 Höhe Kiel-Meimersdorf.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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