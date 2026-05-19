Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kind stieß mit Auto zusammen: Suche nach flüchtiger Autofahrerin

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem Unfallgeschehen in der Bismarckstraße am Montagnachmittag sucht die Polizei noch eine Beteiligte sowie Zeugen. Ein neunjähriges Mädchen, so die bisherigen Erkenntnisse der Beamten, war demnach mit einem Tretroller gegen 13.15 Uhr dort unterwegs und wechselte im Bereich einer Baustelle (40er-Hausnummern) vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dort kam ihr an einer Engstelle ein schwarzer Wagen entgegen. Offenbar bemerkte die Fahrerin das Kind zu spät, sodass es zu einer Kollision zwischen dem Roller und dem Auto kam. Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen. Sowohl die Autofahrerin als auch das Kind setzten anschließend ihre Fahrt fort. Die Frau sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 an die Unfallfluchtermittler zu wenden.

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