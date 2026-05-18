Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Anna Sophie Dietrich?

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Hanau und Frankfurt am Main (ots)

(cb) Wo ist Anna Sophie Dietrich? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 19 Jahre alten Vermissten.

Anna Sophie ist 1,70 Meter groß und von sehr schlanker Statur. Die junge Frau hat lange, braune Haare und trägt ein Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein grünes T-Shirt, eine grüne Hose und führte eine schwarze kleine Tasche mit sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Sonntag, 17. Mai, gegen 17 Uhr, in der Julius-Leber-Straße in Hanau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Gesuchte sich in Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Die Vermisste könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Anna Sophie Dietrich geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 18.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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