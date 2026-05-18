Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Umhängetasche geraubt: Kripo sucht Zeugen!; Nach Verdacht des räuberischen Diebstahls: Betäubungsmittel bei Tatverdächtigem aufgefunden; In Wohnhaus eingebrochen und Bargeld erbeutet und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Umhängetasche geraubt: Kripo sucht Zeugen! - Offenbach

(fg) Nach dem Raub einer Umhängetasche am Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in der Mainstraße (120er-Hausnummern) an der dortigen Bushaltestelle ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Ein 19-Jähriger saß dort mit seiner Begleitung als zwei Unbekannte im Alter von 20 bis 25 Jahren auf sie zukamen. Das Duo hätte nach Drogen gefragt und im weiteren Verlauf unvermittelt mit Pfefferspray in Richtung des 19-Jährigen gesprüht. Der Begleiterin wurde zudem zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Mit der Umhängetasche flohen die beiden Täter anschließend in Richtung Innenstadt. Der junge Mann aus Mühlheim am Main kam mit Schmerzen im Gesichtsbereich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Einer der Täter trug eine beige Weste und hatte einen Vollbart. Sein Komplize hatte eine dunkelblaue Bomberjacke an und einen "Schnauzer". Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

2. Nach Verdacht des räuberischen Diebstahls: Betäubungsmittel bei Tatverdächtigem aufgefunden - Offenbach

(me) Verdacht des räuberischen Diebstahls, Verdacht des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz: Unter anderem wegen dieser Straftatbestände ermittelt seit Samstagabend die Polizei gegen einen 20 Jahre alten Mann. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Heranwachsende gegen 19 Uhr in einem Elektromarkt im Odenwaldring einen Artikel eingesteckt und versucht haben, den Laden wieder zu verlassen, ohne für diesen zu zahlen. Ein Angestellter wurde auf den mutmaßlichen Diebstahl aufmerksam und hielt den 20-Jährigen, der versucht haben soll, sich mit Schlägen seinem Bewacher zu entziehen, bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehr als 60 Gramm Haschisch auf. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und der Tatverdächtige musste die Ordnungshüter mit auf das Polizeirevier begleiten, wo die Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

3. Mehrere Maschinen von Baustellengelände geklaut: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Aus den Kellerräumen eines im Bau befindlichen Wohngebäudes im Mainzer Ring / Karl-Herd-Straße haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen insgesamt zwölf Maschinen entwendet. Bei der Beute handelt es sich um Bohr- sowie Schleif- und Fräsmaschinen. Um an die Maschinen zu gelangen, hatten die Diebe zuvor die Kellertür aufgebrochen. Aufgrund der Anzahl der entwendeten Gegenstände dürften mehrere Täter am Werk gewesen sein. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. Fahrräder aus Tiefgarage entwendet: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(me) Zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 20 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Tiefgarage in der Mainstraße (120er-Hausnummern) zwei Fahrräder im Wert von etwa 3.500 Euro. Nachdem die Unbekannten das Vorhängeschloss einer dortigen Garage aufgebrochen hatten, entnahmen sie aus dieser die beiden Bikes, bei denen es sich unter anderem um ein "VanMoof" handelte. Zeugenhinweise nimmt die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der 069 8098-5100 entgegen.

5. Fahrerin eines weißen Skoda nach Zusammenstoß gesucht - Offenbach

(me) Die Verkehrsunfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen sucht eine Fahrerin und ihren augenscheinlich weißen Skoda mit OF-Kennzeichenschildern, nachdem diese am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Christian-Pleß-Straße mit einem Kind kollidiert und hiernach davongefahren sein soll. Der Neunjährige wurde bei dem Zusammenstoß, der sich gegen 20.40 Uhr ereignete, nach den derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Hinweisgeber nehmen Kontakt zu den Ermittlern aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5699 auf.

6. Sexuelle Belästigung in Bus: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Mit einer Personenbeschreibung sucht die Kriminalpolizei nach einem Unbekannten, der am Samstag in der Buslinie 101 zwischen der Alicestraße und "Marktplatz" eine Jugendliche bedrängt und angefasst haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Teenagerin kurz nach 18 Uhr im Bus. An der Bushaltestelle "Aliceplatz" stieg der Unbekannte hinzu, setzte sich unverhältnismäßig dicht neben sie und sprach sie an. Er machte unvermittelt verbale Anspielungen und habe sie unter anderem am Arm und am Oberschenkel berührt. Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und hatte eine kräftigere Statur. Er hatte einen Dreitagebart, eine breite Nase, dicke Lippen und lockiges Haar. Er habe zudem Akne auf seinen Wangen gehabt. Der Unbekannte trug einen schwarzen Pullover und eine Jogginghose. Fahrgäste, die Beobachtungen gemacht und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

7. Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Auto und minderjährigem Fahrradfahrer - Mühlheim am Main

(me) Am Samstagnachmittag wurde ein Achtjähriger bei einem Zusammenstoß mit einem Wagen leicht verletzt. Gegen 16.15 Uhr soll der Minderjährige mit seinem Rad auf dem Gehweg der Büttnerstraße gefahren sein und im weiteren Verlauf im Kreuzungsbereich zur Mozartstraße diese unvermittelt überquert haben. Ein heranfahrender VW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Kind zusammen, welches daraufhin von seinem Bike stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Zeugen der Kollision werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim (06108 6000-0) zu melden.

8. Kühlergrill von BMW M3 entwendet: Wer sah den Autoteiledieb? - Heusenstamm

(fg) Er näherte sich über einen Innenhof der Industriestraße, hebelte anschließend ein Fenster des Autohauses in der Borsigstraße auf, kletterte ins Innere und demontierte den Kühlergrill eines abgestellten BMW M3. In etwa so lässt sich die Tatbegehungsweise zu einem Einbruch beschreiben, der am Samstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, stattfand. Mit dem Fahrzeugteil machte sich der Einbrecher anschließend davon. Durch das Hebeln verursachte der Täter einen Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unbekannte war etwa 1,85 Meter groß und komplett dunkel gekleidet. Er trug womöglich helle Handschuhe sowie Sportschuhe. Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

9. Vier Fahrräder aus Garage geklaut: Zeugensuche! - Rodgau

(fg) Zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr und Samstagmorgen, 7 Uhr, waren Unbekannte in der Egerstraße (einstellige Hausnummern) in Jügesheim zugange und entwendeten vier Fahrräder aus einer dortigen Garage. Bei der Beute handelte es sich um zwei Gravel Bikes und zwei Mountainbikes; der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Um in das Innere zu gelangen, hatten sich der oder die Täter über ein Nachbargrundstück genähert. Anschließend wurde die Garage aufgehebelt und der darin befindliche Grill in den Garten geschoben, um an die Räder zu gelangen. Die Beute dürfte mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei.

10. Fahrzeugaufbruch: Werkzeuge aus Transporter gestohlen - Dietzenbach

(lei) Diebe gelangten zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in einen Peugeot Boxer, der in der Heppenheimer Allee 7 abgestellt war. Aus dem Transporter klauten die Unbekannten mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 6.000 Euro, darunter einen Staubsauger sowie mehrere Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Hinweise zu den Langfingern nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

11. Zeugensuche nach Auffahrunfall: Verursacher machte sich in Opel Corsa davon - Rödermark

(fg) Am Freitag (8. Mai) kam es kurz nach 15 Uhr in der Breslauer Straße in Ober-Roden zu einer Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei nach wie vor nach Zeugen sucht. Ein Audi A4, geparkt in der Breslauer Straße, wurde beim Anfahren in Richtung der Straße "Am Wiesengrund" von einem Opel Corsa im Heckbereich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen unterschätzte der Lenker des Kleinwagens offenbar den Abstand zum vorausfahrenden Audi und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Fahrzeugführer unterhielten sich zunächst, ehe der Verursacher den Opel bestieg und über die Straße "Am Wiesengrund" flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Beschreibung des Fahrzeugs:

- Opel Corsa, älteres Modell, grüne Farbe, OF-Kennzeichenschilder

Beschreibung des Fahrers:

- männlich, schlanke Statur, etwa 1,65 Meter groß und 40 bis 45 Jahre alt

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder die Flucht beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

12. Nach mutmaßlichem Diebstahl aus Selbstbedienungsladen: Zwei Tatverdächtige zeitnah festgenommen und Diebesgut aufgefunden - Langen

(me) Sie sollen mit einem bislang unbekannten Dritten am Sonntagnachmittag Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Selbstbedienungsladen in der Straße "Am Berliner Platz" gestohlen haben: So lauten die Vorwürfe gegen zwei Männer im Alter von 32 und 47 Jahren, die zeitnah durch Beamte der Polizeistation Langen festgenommen werden konnten. Ein Zeuge beobachtete das Trio, wie dieses gegen 16.35 Uhr aus der Auslage des Marktes mehrere Artikel an sich genommen und hiermit den Laden wieder verlassen haben soll, ohne hierfür zu bezahlen. Die herbeigeeilten Ordnungshüter nahmen die Verfolgung der drei Männer auf und stellten zwei von ihnen. Neben den beiden Tatverdächtigen konnten die zuvor eingesteckten Waren aufgefunden werden. Die Beschuldigten mussten die Gesetzeshüter mit auf die Station begleiten.

13. 25-Jähriger am Europaplatz angegriffen: Polizei sucht Zeugen - Langen

(lei) Drei bislang unbekannte männliche Personen haben in der Nacht zu Sonntag am Europaplatz einen 25 Jahre alten Mann angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete der 25-Jährige dort gegen 2.40 Uhr offenbar auf eine Bahn, als er von drei etwa 18 Jahre alten Fremden zunächst mit einem Fußball beschossen wurde. Zudem machten sich die Täter über den Mann lustig, ehe sie ihn im weiteren Verlauf beleidigt und bespuckt haben sollen. Als der 25-Jährige davonlief, verfolgte ihn das Trio, brachte ihn zu Boden und schlug und trat auf ihn ein. Erst nachdem der Mann lautstark um Hilfe schrie, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte erlitt unter anderem mehrere Schürfwunden sowie eine aufgeplatzte Lippe. Einer der Angreifer hatte blonde Haare und war mit einer Mütze bekleidet, ein anderer hatte einen Vollbart. Hinweisgeber sollen sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei wenden.

14. Schulhof mit Graffiti beschmiert: Staatsschutzabteilung hat Ermittlungen aufgenommen - Langen

(me) Unbekannte verschafften sich offenbar in der Nacht von Freitag auf Sonntag widerrechtlich Zugang zum Gelände einer Schule in der Zimmerstraße und besprühten die Außenwände des Schulgebäudes mit mehreren verfassungswidrigen Symbolen. Die schwarzen Hakenkreuze und der damit einhergehende Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden in der Zeit zwischen 20 Uhr und 8.30 Uhr. Die Staatsschutzabteilung des hiesigen Polizeipräsidiums hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

15. Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet - Langen

(me) Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro wurden in der Zeit zwischen Donnerstag, 9 Uhr und Freitag, 6.30 Uhr, von einer Baustelle in der Dorothea-Erxleben-Straße entwendet. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten die Unbekannten auf das Gelände und begaben sich zu einem dort stehenden Baucontainer. Diesen brachen die Gauner auf und entnahmen aus diesem unter anderem ein Aggregat, Bohrhämmer, eine Rüttelplatte und weitere Werkzeuge. Mit ihrer Beute verließen die Eindringlinge den Bereich hiernach in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei aus Offenbach ist unter der Rufnummer 069 8098-1234 für Hinweise erreichbar.

16. Unbekannte stahlen E-Klasse und Fiat Multipla - Neu-Isenburg / Dreieich

(me) Beamte der Polizeistation in Neu-Isenburg nahmen am vergangenen Wochenende gleich zwei Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs auf, nachdem Unbekannte zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 6.50 Uhr, eine graue E-Klasse aus dem Zaunweg und im Verlauf des Samstags einen schwarzen Fiat Multipla aus der Fritz-Erler-Straße stahlen. Das zuständige Kriminalkommissariat prüft nun einen möglichen Zusammenhang der beiden Anzeigen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

17. Hakenkreuz-Schmierereien an Spielplatz - Seligenstadt

(lei) Die Polizei hat am Sonntagnachmittag im Uferweg eine Anzeige aufgenommen, bei der nun wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt wird. Die Tat selbst wurde jedoch offenbar schon im Zeitraum zwischen Mittwoch, 6. Mai, und Freitag, 8. Mai begangen. Demnach hatten Unbekannte mehrere Klettergerüste am dortigen Spielplatz mit Farbe beschmiert, unter anderem mit drei Hakenkreuzen sowie Buchstaben-Kombinationen. Durch einen Zeugen ergaben sich zwischenzeitlich namentliche Hinweise auf einen Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen Jugendlichen handeln soll. Die Beamten gehen diesem Hinweis nun nach, bitten aber weiterhin um Zeugenmeldungen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

18. Rollerfahrer kam in Krankenhaus: Unfallhergang unklar - Seligenstadt

(fg) Noch unklar ist der Hergang eines Unfalls am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Willi-Brehm-Straße (einstellige Hausnummern). Ein Rollerfahrer kam im Anschluss mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen trug sich der Zusammenstoß zwischen dem 64-Jährigen aus Seligenstadt und einem Mercedes kurz nach 12 Uhr zu. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

19. Festnahme nahe Wertstoffhof: 39-Jähriger musste mit zur Wache - Mainhausen

(fg) Dank eines aufmerksamen Zeugen verbuchte die Polizei am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.30 Uhr, in Zellhausen im Ostring nahe der dortigen Wertstoff- und Abfallannahme eine zügige Festnahme. Der festgenommene 39-Jährige soll sich zuvor widerrechtlich auf dem Gelände des Wertstoffhofs aufgehalten und wohl auch diverse Gegenstände entwendet haben. In unmittelbarer Nähe befand sich ein geparkter Kastenwagen, in dem bei der Durchsuchung unter anderem Elektroschrott aufgefunden wurde. Außerdem fanden die Ordnungshüter unter dem Fahrersitz einen nach Diesel riechenden Schlauch und auf der Ladefläche mehrere leere Kanister. Auch am Zaun des Geländes stand, offenbar zum Abtransport bereitgestellt, weiterer Elektroschrott. Der 39-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, musste mit zur Wache. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls zu. Hinweise zu einem Dieseldiebstahl in Tatortnähe liegen bislang nicht vor.

20. In Wohnhaus eingebrochen und Bargeld erbeutet - Hainburg

(me) In der Peterswälder Straße (20er-Hausnummern) kam es in der Zeit zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Freitag, 19.30 Uhr, zu einem Einbruch in ein dortiges Wohnhaus. Offenbar überwand der Unbekannte zunächst unter Zuhilfenahme eines Werkzeugs ein Kellerfenster des Eigenheims und drang in dieses vor. In den Räumlichkeiten nahm der Einbrecher mutmaßlich Schmuck und Bargeld im vierstelligen Bereich an sich und verließ hiernach das Haus wieder in unbekannte Richtung. Das Einbruchskommissariat aus Offenbach ist für Hinweise dankbar und nimmt diese unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

21. Wer sah die Jugendlichen auf E-Scootern? Geparkte V-Klasse beschädigt - Hainburg

(fg) Nach einer Unfallflucht in der Lessingstraße im Bereich der 10er-Hausnummern, bei der eine V-Klasse im Heckbereich beschädigt worden war, ermittelt die Polizei und sucht nach drei Jugendlichen. Zwei von ihnen seien auf dunklen E-Scootern unterwegs gewesen. Der Eigentümer nahm am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, einen Knall wahr und betrat daraufhin die Straße. Er sah daraufhin drei Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren, die an seinem Auto offensichtlich etwas "wegwischten". Beim Erblicken flüchtete das dunkel gekleidete Trio umgehend. Der am geparkten Wagen entstandene Schaden dürfte sich zwischen 2.000 und 3.000 Euro bewegen. Zeugen, die die Jugendlichen beobachtet haben oder Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 18.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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