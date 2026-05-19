Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet; Anhänger löste sich und rutschte in den Graben; Wer hat die Hakenkreuze auf die Leitplanke und den Radweg gesprüht? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste wieder da - Hanau / Frankfurt

(cb) Die seit Sonntag vermisste 19-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet: Zeugen gesucht! - Erlensee

(fg) Ein Streit zwischen einem 19-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis und einem bis dato Unbekannten uferte am Montagabend, kurz vor 23 Uhr, aus, weshalb die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der etwa 20 Jahre alte und 1,90 Meter große Täter im Bereich der Straße "Am Rathaus" während des Streitgesprächs eine Pfefferpistole hervorgeholt und mit dieser in das Gesicht seines 19 Jahre alten Kontrahenten geschossen. Dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde medizinisch erstversorgt. Der Unbekannte, der kurze sowie dunkle Haare hatte, machte sich davon. Er hatte einen Ziegen- sowie Oberlippenbart, eine Brille auf und war ansonsten komplett schwarz gekleidet. Auf dem Kopf trug der Täter eine graue Kappe mit grünen Applikationen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold.

3. E-Bike aus Garage geklaut: Zeugen gesucht! - Rodenbach

(cb) Ein E-Bike im Wert von fast 9.000 Euro erbeutete ein Einbrecher, nachdem dieser sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Straße "Im Drisselfeld" (10er-Hausnummern) verschafft hatte. Gegen 2.15 Uhr hatte der Langfinger sich am Gargentor zu schaffen gemacht und im Anschluss das gesicherte Bike der Marke Specialized geklaut. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, schmale Statur - Kapuzenjacke und Handschuhe

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Kripo unter der Rufnummer 061811 100-123 in Verbindung zu setzen.

4. Anhänger löste sich und rutschte in den Graben - Bad Orb / Autobahn 66

(cb) Ein Sattelanhänger, welcher sich am Montagmorgen von der Zugmaschine löste, rutschte anschließend in den Straßengraben und verursachte hierbei einen Sachschaden von knapp 5.500 Euro. Doch was geschah zuvor? Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 56 Jahre alter Brummifahrer gegen 7.25 Uhr an der Anschlussstelle Bad Orb auf die Autobahn 66 in Richtung Frankfurt auffahren, als sich aus bislang ungeklärten Gründen der Anhänger von der Zugmaschine löste. In der Folge rutschte dieser in den Graben und beschädigte hierbei ein Verkehrsschild, die Schutzplanke sowie einen Kabelschacht. Die Ladung des Anhängers bestand aus "Holzhackschnitzel". Diese verteilten sich durch den Unfall über die Fahrbahn der Autobahn, weshalb diese für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt war. Nach jetzigem Kenntnisstand blieb der Lasterfahrer unverletzt.

5. Wer hat die Hakenkreuze auf die Leitplanke und den Radweg gesprüht? - Bad Soden-Salmünster

(cb) Wer hat die Hakenkreuze auf die Leitplanke und den Radweg in Richtung Ahl gesprüht? Das fragen die Ermittler der Staatschutzabteilung in Offenbach und suchen Zeugen der Tat. Ein Mitteiler informierte am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, die Polizei, nachdem er insgesamt vier Hakenkreuze auf dem Radweg und den daneben befindlichen Leitplanken nahe der Kreisstraße 987 festgestellt hatte. Unbekannte hatten diese mit schwarzer Farbe aufgesprüht und dadurch einen Sachschaden von etwa 100 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

Offenbach, 19.05.2026, Pressestelle, Felix Geis

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