Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickdiebe flohen mit Goldkette: Zeugen gesucht; Schnelle Festnahme eines 40-Jährigen nach Sachbeschädigungen; Zeugensuche nach Auseinandersetzung und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schnelle Festnahme eines 40-Jährigen nach Sachbeschädigungen - Offenbach

(cb) Verdacht der Sachbeschädigung sowie des besonders schweren versuchten Diebstahls: So lauten die Vorwürfe gegen einen 40-Jährigen, der am frühen Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge aufgebrochen haben soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 8.35 Uhr mit einem Stein jeweils eine Fahrzeugscheibe von zwei in der Waldstraße (260er-Hausnummern) hintereinander abgestellten Autos eingeschmissen haben. Herbeigeeilte Polizeibeamte konnten den Mann vorläufig noch vor Ort vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige musste die Ordnungshüter für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Station begleiten. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit ihnen in Verbindung zu setzen.

2. Trickdiebe flohen mit Goldkette: Zeugen gesucht - Offenbach

(cb) Während eines Spaziergangs am Mittwochnachmittag fiel eine Frau aus Offenbach Trickbetrügern zum Opfer. Die 29-Jährige war gegen 16 Uhr zu Fuß im Buchrainweg (50er-Hausnummern) unterwegs, als ein schwarzer Wagen neben ihr hielt. Eine unbekannte Frau fragte die Offenbacherin aus dem Auto heraus nach dem Weg. In einem Moment der Unachtsamkeit klaute die Fragende der Offenbacherin ihre Goldkette vom Hals. Diese hatte einen Wert von schätzungsweise 1.500 Euro. Im Anschluss setzte der Wagen seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

3. Parkplatzrempler: Wer hat was gesehen? - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen VW Golf beschädigte. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen grauen VW am Samstag, gegen 14 Uhr, in der Domstraße (50er-Hausnummern). Als er am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, zu seinem am Fahrbahnrand abgestellten Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass ein bis dato unbekannter Unfallbeteiligter beim Ein- oder Ausparken seinen Golf an der Frontstoßstange beschädigt hatte. Zeugen der Verkehrsunfallflucht wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Beamten des Polizeireviers in Offenbach.

4. Wer hat den VW Amarok geklaut? - Neu-Isenburg

(cb) Wer hat den VW Amarok geklaut? Das fragen sich die Ermittler der Kripo in Offenbach und suchen nach Zeugen des Fahrzeugdiebstahls. Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen silbernen Wagen am Mittwoch, gegen 0.10 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße Buchenbusch (70er-Hausnummern) abgestellt. Als er ihn am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte sein Fahrzeug gestohlen hatten. Die Fahrzeugdiebe überwanden die technischen und mechanischen Sicherungen des VW und fuhren mit ihm in unbekannte Richtung davon. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

5. Zeugensuche nach Auseinandersetzung - Dietzenbach

(cb) Am Mittwochabend kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, bei der einer der Beteiligten verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 20.10 Uhr im Dr.-Heumann-Weg zwischen zwei 18-Jährigen zum Streit gekommen sein. In diesem Zusammenhang soll es zu verschiedenen körperlichen Angriffen gekommen sein. Zudem habe einer der Angreifer mit Pfefferspray auf seinen Kontrahenten gezielt, wodurch dieser verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Hinweisgeber setzen sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

Offenbach, 21.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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