Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rettungshubschrauber im Einsatz: 41-jähriger Jogger bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Egelsbach (ots)

(lei) Ein hinzugezogener Gutachter soll jetzt den genauen Hergang eines schweren Unfalls klären, zu dem es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 3 südlich von Egelsbach kam und infolge dessen ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Bekannt ist der Polizei bislang, dass der 41-Jährige mit einer Begleiterin und einem angeleinten Hund wohl am Joggen war, als man gegen 20.35 Uhr von einem Feldweg kommend die Ampel-Kreuzung an der Theodor-Heuss-Straße überqueren wollte. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem roten Suzuki, an dessen Steuer eine 34-Jährige saß. Der 41-Jährige wurde dabei frontal von dem Wagen erfasst und auf die Straße geschleudert. Nach einer erstmedizinischen Behandlung am Unfallort brachte ihn ein Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik. Die Frau war in Richtung Egelsbach unterwegs und soll nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel missachtet haben; sie erlitt einen Schock. Der Hund wurde ebenfalls verletzt und in eine Tierklinik in Egelsbach gebracht, die Begleiterin blieb unverletzt.

Das Auto, an dem gut 10.000 Euro Sachschaden entstand, wurde zur weiteren gutachterlichen Auswertung sichergestellt. Die Bundesstraße war in dem Bereich für gut drei Stunden vollgesperrt. Nun sucht die zuständige Polizei in Langen weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

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