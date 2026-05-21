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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen im Stadtwald Langen

Langen (ots)

(lei) Im Langener Stadtwald führte die Polizei am Donnerstag Maßnahmen zur Durchsetzung einer von der Stadt Langen erlassenen Allgemeinverfügung durch. Dabei trafen die Einsatzkräfte in dem betroffenen Bereich auf Personen, die sich dort unbefugt aufhielten.

Die Einsatzkräfte unterstützten die Stadt Langen hierbei im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe. Im Verlauf des Tages wurden zwei Personen, die sich in einer erhöht gelegenen baulichen Konstruktion in einem Baum befanden, von speziell geschulten Einsatzkräften sicher zu Boden gebracht. Zuvor waren Aufforderungen zum freiwilligen Verlassen der Konstruktion unbeachtet geblieben.

Beide Personen wurden einer Identitätsfeststellung unterzogen und erhielten im Anschluss einen Platzverweis. Nach polizeilichen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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