POL-OF: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen im Stadtwald Langen
Langen (ots)
(lei) Im Langener Stadtwald führte die Polizei am Donnerstag Maßnahmen zur Durchsetzung einer von der Stadt Langen erlassenen Allgemeinverfügung durch. Dabei trafen die Einsatzkräfte in dem betroffenen Bereich auf Personen, die sich dort unbefugt aufhielten.
Die Einsatzkräfte unterstützten die Stadt Langen hierbei im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe. Im Verlauf des Tages wurden zwei Personen, die sich in einer erhöht gelegenen baulichen Konstruktion in einem Baum befanden, von speziell geschulten Einsatzkräften sicher zu Boden gebracht. Zuvor waren Aufforderungen zum freiwilligen Verlassen der Konstruktion unbeachtet geblieben.
Beide Personen wurden einer Identitätsfeststellung unterzogen und erhielten im Anschluss einen Platzverweis. Nach polizeilichen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.
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