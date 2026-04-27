Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auseinandersetzung bei Wein-Event

Meckenheim (ots)

Bei der Veranstaltung "6 auf der Höhe" in Meckenheim kam es am Samstag-Abend zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Eine Gruppe von ca. 15 Personen habe hierbei gegen 23:00 Uhr mehrere andere Besucher attackiert und zwei Fahrzeuge beschädigt. Weiterhin wurden einem 18-jährigen Haßlocher nachdem er von mehreren Personen angegriffen wurde, das Handy, der Geldbeutel und die Uhr abgenommen. Die Polizei Haßloch ermittelt wegen Raub, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen.

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