Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Werkzeuge aus Vito gestohlen: Kripo sucht Zeugen!;Bei Einbruch: Tür aufgebrochen und Schmuck und Bargeld gestohlen; Zeugensuche nach Unfallflucht und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Werkzeuge aus Vito gestohlen: Kripo sucht Zeugen! - Hanau

(fg) Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, waren Unbekannte in der Vosswaldstraße (10er-Hausnummern) und der Theodor-Heuss-Straße (50er-Hausnummern) im Stadtteil Großauheim an zwei geparkten Fahrzeugen zugange. Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang und bittet Zeugen, sich zu melden. In der Vosswaldstraße öffneten die Täter die Seitentür des abgestellten Transporters (Mercedes Vito) und nahmen im Anschluss mehrere Bauwerkzeuge mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. In der Theodor-Heuss-Straße gingen die Unbekannten einen geparkten Ford Transit an, scheiterten jedoch beim Öffnen. Der hierbei entstandene Sachschaden an der Heck- und der Seitentür wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen, die sich nahezu im selben Tatzeitraum abspielten, werden Zeugen gesucht, die sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei melden.

2. Bei Einbruch: Tür aufgebrochen und Schmuck und Bargeld gestohlen - Maintal

(me) Am Donnerstag verschafften sich noch unbekannte Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in der Berliner Straße (110er-Hausnummern), indem sie die Tür mit einem Werkzeug gewaltsam öffneten. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und fanden Bargeld sowie hochwertigen Schmuck auf. Mit ihrer Beute verschwanden die Eindringlinge hiernach wieder in unbekannte Richtung. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 8 Uhr und 20 Uhr. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Hinweisgeber über die 06181 100-123 erreichbar.

3. Grauer BMW gestohlen: Zeugen gesucht - Gründau

(cb) Autodiebe hatten es auf einen BMW 530d abgesehen, der in der Steinbergstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt war. Die Täter näherten sich am Freitag, gegen 3.20 Uhr, dem grauen Wagen mit GN-Kennzeichen, überwanden die technischen und mechanischen Sicherungen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht - Schlüchtern

(cb) Die Beamten der Polizeistation in Schlüchtern suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag in der Straße "An den Lindengärten" ereignete. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren weißen Peugeot gegen 9.30 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als sie nur 30 Minuten später zu ihrem Auto mit SLÜ-Kennzeichen zurückkehrte, musste sie Kratzer und Dellen auf der rechten hinteren Fahrzeugseite feststellen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ungefähr 7.500 Euro zu kümmern, flüchtete der bis dato unbekannte Unfallverursacher. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher werden unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegengenommen.

Offenbach, 22.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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