Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fahrrad auf Radweg: Zeugensuche; Polizei schnappt mutmaßliche Ladendiebe; Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen: Polizei sucht nach Zeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fahrrad auf Radweg: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Offenbach

(me) Die Beamten aus Offenbach ermitteln derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen nach Augenzeugen eines Zusammenstoßes vom Donnerstagmittag. Um kurz vor 13 Uhr soll es auf der Goldbergstraße (70er-Hausnummern) auf einem dortigen Radweg zu einer Kollision zwischen einem noch unbekannten Kradfahrer und einer Fahrradfahrerin gekommen sein. Offenbar war der etwa 1,75 Meter große Biker, der schwarze Schutzkleidung sowie einen schwarzen Helm trug, gegen die Dame geprallt, die hierdurch stürzte und Verletzungen zuzog. Im Anschluss soll der schlanke Mann in unbekannte Richtung davongefahren sein. Zeugen melden sich bitte über die 069 8098-5699 bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen.

2. Unkrautbrenner setzte Fassade in Brand - Dietzenbach

(cb) Ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag an der Fassade einer Spielhalle in der Paul-Ehrlich-Straße (einstellige Hausnummern), offenbar nachdem dort Unkraut mit einem Brenner vernichtet wurde. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 61-Jähriger gegen 16.10 Uhr dabei, Unkraut, welches direkt vor einem Gebäude wuchs, abzuflammen, als sich Feuer zwischen der Außenfassade und der Gebäudeinnenwand ausbreitete. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Fassade wurde auf einer Größe von knapp 40 Quadratmetern beschädigt. Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegengenommen.

3. Polizei schnappt mutmaßliche Ladendiebe - Heusenstamm

(cb) Zwei Personen im Alter von 16 und 18 Jahren sollen am Donnerstag, gegen 23.40 Uhr, aus einem Selbstbedienungsladen in der Hainhäuser Straße (einstellige Hausnummern) Waren im Wert von etwa 95 Euro an sich genommen haben. Im Anschluss wollten die beiden auf einem Motorroller flüchten. Ein Sicherheitsmitarbeiter informierte umgehend die Polizei, welche die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen konnte. Bei der Kontrolle des fahrbaren Untersatzes des Duos stellten die Ordnungshüter fest, dass der Roller vermutlich kurzgeschlossen war und aktuell über keine gültige Versicherung verfügte. Die zwei mutmaßlichen Ladendiebe mussten zwecks polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Auf jeden von ihnen kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm.

4. Falsche Dienstleister erbeuteten Schmuck und Bargeld - Dreieich

(me) Hochwertigen Schmuck und Bargeld erbeuteten zwei Betrüger am Donnerstagnachmittag, als diese sich unter einem falschen Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Schopenhauerstraße (30er-Hausnummern) verschafften und in der Folge die Beute mitgehen ließen. Nach einem Anruf klingelte es gegen 15.15 Uhr an der Tür der Rentnerin. Vor ihr standen eine angebliche Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter eines Internetanbieters, welche zur Überprüfung ihrer Leitungen vor Ort wären. Im weiteren Verlauf verwickelte die Frau die Bewohnerin in ein Gespräch. In dieser Zeit suchte ihr Komplize nach den Wertgegenständen. Daraufhin verließ das Duo die Wohnung wieder in unbekannte Richtung. Zu den beiden liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor:

Täterin:

- Mitte 20, etwa 1,60 Meter groß, kräftige Statur - hatte dunkle Haare - trug eine kurzgeschnittene Jacke und eine Jeans

Täter:

- etwa gleich alt, circa 1,70 Meter groß, hagere Statur - hatte dunkle kurze Haare sowie einen dunklen Vollbart - trug ein hellblaues Hemd und eine Jeanshose

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

5. Auto ausgebremst und Fahrerin beleidigt: Wer sah den Vorfall in der Rodaustraße? - Rödermark

(fg) Ein 55 bis 60 Jahre alter und 1,80 Meter bis 1,85 Meter großer Unbekannter mit normaler Statur bremste am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Rodaustraße eine andere Verkehrsteilnehmerin aus und beleidigte diese im Anschluss. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung und sucht nach Zeugen des Geschehens. Weshalb der Unbekannte, der in einem Auto mit OF-Kennzeichenschildern und der Ziffernfolge 70 unterwegs war, ausgestiegen und in der Folge an das Fenster der Rödermarkerin herangetreten war, steht bislang nicht fest. Er habe diverse Beleidigungen ausgesprochen und auch den Mittelfinger gezeigt. Der Unbekannte hatte eine blonde Halbglatze, "größere Augen" und war mit einem schwarz-blauen Oberteil und einer kurzen Hose bekleidet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

6. Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen: Polizei sucht nach Zeugen - Hainburg

(me) Bislang einmal in der Gartenstraße (70er-Hausnummern) und einmal in der Königsberger Straße (110er-Hausnummer) trieben Gauner in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag ihr Unwesen und machten sich an Wagen zu schaffen. Bisher sind bei der Polizei aus Seligenstadt zwei Anzeigen in diesem Zusammenhang erstattet worden. Zwischen 16 Uhr und 6.30 Uhr schnitten Unbekannte ein Loch in die Schiebetür eines VW Transporter, öffneten diesen hierdurch und entwendeten schließlich Werkzeug im Wert von etwa 300 Euro. Etwa im gleichen Zeitraum montierten Gauner die Rückleuchten eines schwarzen Mercedes-Sprinter aus, schlugen eine Scheibe des Wagens ein und klauten eine Kamera aus dem Fahrzeuginnenraum. Die Kriminalpolizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach zu melden.

Offenbach, 22.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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