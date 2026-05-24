POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau aus Welzheim vermisst
Aalen (ots)
Welzheim: Vermisste 49-Jährige
Aus Welzheim wird eine 49-Jährige vermisst. Bereits seit Mittwoch, 20.05.2026 konnte sie nicht mehr telefonisch erreicht werden. Nachdem sie auch zu Hause nicht angetroffen werden konnte, wurde sie als vermisst gemeldet.
Unter folgendem Link ist eine Öffentlichkeitsfahndung eingestellt:
https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/welzheim-vermisstenfahndung/
Hinweise werden an das Polizeipräsidium Aalen unter Tel.: 07361 5800 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
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