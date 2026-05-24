Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau aus Welzheim vermisst

Aalen (ots)

Welzheim: Vermisste 49-Jährige

Aus Welzheim wird eine 49-Jährige vermisst. Bereits seit Mittwoch, 20.05.2026 konnte sie nicht mehr telefonisch erreicht werden. Nachdem sie auch zu Hause nicht angetroffen werden konnte, wurde sie als vermisst gemeldet.

Unter folgendem Link ist eine Öffentlichkeitsfahndung eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/welzheim-vermisstenfahndung/

Hinweise werden an das Polizeipräsidium Aalen unter Tel.: 07361 5800 erbeten.

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