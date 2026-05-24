POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Langenburg

Aalen (ots) - Weinstadt - Strümpfelbach: Dachstuhlbrand Am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Reiheneckhaus in der Nonnengasse. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der komplette Dachstuhl mit Solardachziegeln in Brand. Der Feuerwehr Weinstadt, die insgesamt mit 14 Fahrzeugen und mehr als 90 Einsatzkräften aus allen fünf Abteilungen der Gemeinde Weinstadt vor Ort war, gelang ...

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