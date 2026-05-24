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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Langenburg

Aalen (ots)

Langenburg: Bei Motorradsturz verletzt

Am Freitag kurz vor 15:00 Uhr befuhr ein Kradfahrer die L1036 von Bächlingen in Richtung Langenburg. In einer scharfen Linkskurve kam er bei geringer Geschwindigkeit auf Grund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde ein Bein unter dem Motorrad eingeklemmt und der 59-jährige Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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