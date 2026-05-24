POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Langenburg
Aalen (ots)
Langenburg: Bei Motorradsturz verletzt
Am Freitag kurz vor 15:00 Uhr befuhr ein Kradfahrer die L1036 von Bächlingen in Richtung Langenburg. In einer scharfen Linkskurve kam er bei geringer Geschwindigkeit auf Grund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde ein Bein unter dem Motorrad eingeklemmt und der 59-jährige Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.
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