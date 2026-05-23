Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Dachstuhlbrand

Aalen (ots)

Weinstadt - Strümpfelbach: Dachstuhlbrand

Am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Reiheneckhaus in der Nonnengasse. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der komplette Dachstuhl mit Solardachziegeln in Brand. Der Feuerwehr Weinstadt, die insgesamt mit 14 Fahrzeugen und mehr als 90 Einsatzkräften aus allen fünf Abteilungen der Gemeinde Weinstadt vor Ort war, gelang es, ein Übergreifen auf die benachbarten Wohnhäuser zu verhindern. Die Bewohner des Eckhauses, in dem sich zwei Wohnungen befinden, waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Das Feuer war gegen 19 Uhr weitgehend unter Kontrolle. Für die Nachlöscharbeiten und die Suche nach möglichen Glutnestern musste das Dach durch die Feuerwehr abgetragen werden. Ein Feuerwehrmann erlitt infolge der Hitze eine Kreislaufschwäche. Das Haus ist zunächst nicht mehr bewohnbar und ein vor dem Haus geparkter PKW wurde durch herabfallende Gegenstände beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf etwa 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, könnte ein technischer Defekt an einem Batteriespeicher im Dachgeschoss zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

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