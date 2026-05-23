PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Körperliche Auseinandersetzung in Kreisverkehr- Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Freitagmorgen zwischen 10:00 und 11:00 Uhr in der Hofherrnstraße auf dem Parkplatz des Friedhofs im Ortsteil Unterrombach beim rückwärts Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten VW Touran und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am VW von etwa 2.500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Körperliche Auseinandersetzung in Kreisverkehr- Zeugen gesucht

Am Freitagabend gegen 19:35 Uhr kam es im Kreisverkehr der Weilerstraße/Hofherrnstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Der PKW-Fahrer, der zunächst aus Richtung Bohnensträßle in den Kreisverkehr einfuhr, wurde durch den Radfahrer, der aus der Weilerstraße in den Kreisverkehr eingefahren war, vermutlich übersehen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der PKW-Fahrer eine Vollbremsung machen. Im Anschluss ging der Radfahrer auf den PKW-Fahrer zu, schlug ihn und beschädigte die Tür des PKW. Nach der Tat entschuldigte sich der Radfahrer und fuhr davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Radfahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 10:06

    POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Wohnhausbrand mit zwei leicht Verletzten

    Aalen (ots) - Waiblingen-Bittenfeld: Wohnhausbrand mit zwei leicht Verletzten Am frühen Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr brach ein Brand an einer Scheune in der Alemannenstraße aus, welcher sich schnell auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitete. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte und Polizei stand die Scheune bereits in Flammen. Die Feuerwehr, welche mit 99 ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 15:02

    POL-AA: Ostalbkreis: Testkäufe - Diebstahl - Streit am Bahnhof

    Aalen (ots) - Ellwangen/Bopfingen: Polizei und Ordnungsamt führten "Testkäufe" durch Die Polizei führte am Donnerstag, 21.05.2026 gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Ellwangen und der Stadt Bopfingen sowie vier Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren Testkäufe in Lebensmittelgeschäften, Kiosken, Getränkehandlungen und Tankstellen zur Überwachung der Jugendschutzvorschriften durch. Ziel war die ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:27

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Remshalden-Grunbach: Zeugen nach Unfall in der Kapellenstraße gesucht Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte eine 71 Jahre alte VW-Fahrerin in der Kapellenstraße einen geparkten Motorroller und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Eine Zeugin meldete sich kurz darauf bei der Rollerfahrerin und nannte ihr das Kennzeichen des VW. Diese Frau ist namentlich allerdings nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren