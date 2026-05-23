Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Körperliche Auseinandersetzung in Kreisverkehr- Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Freitagmorgen zwischen 10:00 und 11:00 Uhr in der Hofherrnstraße auf dem Parkplatz des Friedhofs im Ortsteil Unterrombach beim rückwärts Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten VW Touran und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am VW von etwa 2.500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Körperliche Auseinandersetzung in Kreisverkehr- Zeugen gesucht

Am Freitagabend gegen 19:35 Uhr kam es im Kreisverkehr der Weilerstraße/Hofherrnstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Der PKW-Fahrer, der zunächst aus Richtung Bohnensträßle in den Kreisverkehr einfuhr, wurde durch den Radfahrer, der aus der Weilerstraße in den Kreisverkehr eingefahren war, vermutlich übersehen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der PKW-Fahrer eine Vollbremsung machen. Im Anschluss ging der Radfahrer auf den PKW-Fahrer zu, schlug ihn und beschädigte die Tür des PKW. Nach der Tat entschuldigte sich der Radfahrer und fuhr davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Radfahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

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