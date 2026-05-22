Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Testkäufe - Diebstahl - Streit am Bahnhof

Aalen (ots)

Ellwangen/Bopfingen: Polizei und Ordnungsamt führten "Testkäufe" durch

Die Polizei führte am Donnerstag, 21.05.2026 gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Ellwangen und der Stadt Bopfingen sowie vier Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren Testkäufe in Lebensmittelgeschäften, Kiosken, Getränkehandlungen und Tankstellen zur Überwachung der Jugendschutzvorschriften durch. Ziel war die Sensibilisierung des Verkaufspersonals auf bestehende Altersbeschränkungen und die damit einhergehenden Verbote der Abgabe von Alkohol, nikotinhaltigen Erzeugnissen und Tabakwaren an Jugendliche. Insgesamt wurden 29 Verkaufsstellen im Revierbereich von Ellwangen kontrolliert.

In 9 Fällen kam es zum Verkauf von nikotinhaltigen Erzeugnissen und branntweinhaltigen Spirituosen an die minderjährigen Testkäufer (4x Alkohol, 1x Tabakwaren, 4x nikotinhaltige Erzeugnisse/Vapes), obwohl mittlerweile an vielen Kassen die Artikel mit Erwerbsfreigabe ab 18 Jahren mit einem Warnhinweis angezeigt werden, so dass die Beschäftigten an den Jugendschutz und die bestehenden Verkaufsverbote an Minderjährige eigentlich erinnert werden sollten.

Nach Abschluss der Testkäufe wurden die Verkäuferinnen und Verkäufer sowie die Filialleitungen über die Testkaufaktion informiert. Hierbei konnten dieses Mal 20 Verkaufsstellen für ihr richtiges Verhalten gelobt werden. Gegen die 9 Verantwortlichen bzw. Verkäufer, die das Jugendschutzgesetz missachteten, wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Teilweise wurden die polizeilichen Maßnahmen, insbesondere beim gesetzeskonformen Verhalten der Verkäufer, auch durch die anwesenden Kunden wahrgenommen. Hier kam es z.T. zu Bürgergesprächen und zu positiven Rückmeldungen der Bürger gegenüber den Polizeibeamten bezüglich der Umsetzung des Jugendschutzes.

Informationen zum Jugendschutz finden Sie beispielsweise auf dem Internetportal des Bundesfamilienministeriums unter: https://www.jugendschutz-aktiv.de/de/index

Bopfingen: Diebstahl von Stoßfängern

Von einem Dodge RAM, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Nördlinger Straße geparkt war, wurde zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 12:30 Uhr, der vordere und der hintere Stoßfänger inklusive den angebrachten Kennzeichen AA-KU 15 abmontiert und entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der beiden Stoßfänger nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 0736296020 entgegen.

Ellwangen: Streit am Bahnhof

An der Unterführung am Bahnhof, im Bereich Mühlgraben, kam es am Freitag um kurz vor 12 Uhr zu einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und einer Gruppe von 5 weiteren Jugendlichen. Hierbei soll auch jemand mit einem Messer und mit einem Pfefferspray bedroht worden sein. Eventuell wurde das Geschehen von einer bislang unbekannten Frau beobachtet. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die unbekannte Frau, sich beim Polizeirevier unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

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