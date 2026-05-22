Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Zeugen nach Unfall in der Kapellenstraße gesucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte eine 71 Jahre alte VW-Fahrerin in der Kapellenstraße einen geparkten Motorroller und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Eine Zeugin meldete sich kurz darauf bei der Rollerfahrerin und nannte ihr das Kennzeichen des VW. Diese Frau ist namentlich allerdings nicht bekannt und wird dringend als Zeugin gesucht. Bei der Zeugin handelt es sich laut der Rollerfahrerin um eine blonde Frau Ende 20. Sie sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Wilhelmstraße einen geparkten Toyota und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr wurde in der Vorderen Straße ein geparkter VW Tiguan von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters übersah am Freitagmorgen gegen 7:20 Uhr beim Einfahren auf das Areal einer Tankstelle in der Höhenstraße eine 55-jährige Fußgängerin, die sich auf dem Gehweg befand. Die Frau wurde vom Pkw erfasst und hierbei vermutlich schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur abschließenden Klärung des Verkehrsunfalls sucht das Polizeirevier Fellbach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

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