Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung nach Diebstahl, Widerstand nach Gewahrsam und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung nach Diebstahl

Am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr betrat ein Mann im Alter von etwa 30 Jahren einen Optiker in der Neuen Straße. Dort sah er sich eine Brille im Wert von etwa 300 Euro an und steckte sich diese anschließend an seine Umhängetasche. Der Mann wollte anschließend das Geschäft verlassen ohne zu bezahlen. Eine 61-jährige Mitarbeiterin hatte dies beobachtet und stellte sich vor den Ausgang des Geschäfts um den Dieb an der Flucht zu hindern. Der Mann stieß die Mitarbeiterin gegen eine Glastüre, sodass diese zersplitterte. Anschließend flüchtete er in Richtung Haalplatz. Die 61-Jährige wurde durch die Glasplitter der Türe leicht verletzt. Bei dem Dieb soll es sich nach Zeugenaussagen um einen etwa 180 cm großen Mann im Alter von etwa 30 Jahren handeln. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen Vollbart. Er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzem Muster und eine schwarze Umhängetasche. Außerdem hatte er eine blaue Jeans und schwarze Schuhe an. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr einen in einer Tiefgarage am Schweinemarktplatz geparkten VW vermutlich beim Aussteigen. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Gewahrsamnahme und Widerstand

Am frühen Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr verständigte eine Frau die Polizei und gab an, dass sie nicht in ihre Wohnung komme. Die Polizei fuhr daraufhin zu der Frau in der Burgbergstraße. Dort stellten die Beamten fest, dass die 27-jährige Frau unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand und Zugang zu einer fremden Wohnung wollte. Als die Beamten dies verneinten, wurde die Frau zunehmend aggressiv und wollte die Tür zur Wohnung eintreten. Um dies zu verhindern, wurde sie in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete die 27-Jährige Widerstand und beleidigte mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen Sie wurden nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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