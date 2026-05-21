Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Sachbeschädigungen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Smartphones

Am Donnerstag um 3:55 Uhr wurde mit Hilfe eines Schachtdeckels die Glastür zu einem Shop am Marktplatz eingeworfen. Anschließend wurden aus dem Ladengeschäft mindestens 17 hochwertige Smartphones entwendet. Anschließend flüchtete der Dieb in Richtung Helferstraße. Der Einbrecher war mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Sturmhaube, schwarzen Schuhen und grauen Handschuhen bekleidet. Zudem führte er eine schwarze Sporttasche mit sich. Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW beschädigt

Ein Skoda, der am Mittwoch zwischen 7.40 Uhr und 12:15 Uhr auf einem Parkplatz der Berufsschule in der Blezingerstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240.

Aalen: Sachbeschädigungen

Am Mittwoch gegen 13:55 Uhr wurde an einem Wohnhaus in der Steimlestraße zunächst die Haustür und die Außenwände mit Ketchup beschmiert, anschließend wurde der Briefkasten mit einem Böller gesprengt und das Eingangstor mit einer Fahrradschloss abgesperrt. Hierbei konnte ein etwa 15-16-jähriger Jugendlicher beobachtet werden. Dieser hatte kurze blonde oder hellbraune Haare und trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und ein T-Shirt mit einem Aufdruck auf der Brust. Der Jugendliche soll des Öfteren mit einem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs sein. Hinweise auf den Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 19:40 Uhr wollte eine 26-jährige Ford-Lenkerin aus einer Hofeinfahrt auf die Rotenbacher Straße einfahren Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 21-jährige Toyota-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Rainau: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 28-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 18:35 Uhr die Verbindungsstrasse zwischen dem Bucher Stausee und Buch. Beim Überholen eines vorausfahrenden Traktors kam es aufgrund zu geringem Seitenabstand zum Kontakt mit dem Traktor. Hierdurch geriet der Motorradfahrer ins Schlingern, konnte jedoch sein Fahrzeug kurzfristig unter Kontrolle bringen. Bei einem folgenden zweiten Kontakt mit dem linken Hinterrad des Traktors, stürzte der Biker und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Mit Laderampe kollidiert

Am Mittwoch gegen 10:45 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Lkw die Weißensteiner Straße in Richtung Bettringen. Als er an einem geparkten Lkw vorbeifahren wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw und wollte deshalb nach rechts ausweichen. Hierbei kollidierte er mit der Laderampe des geparkten Lkws. Es entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

Ellenberg: Unfall

Zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen kam es am Mittwoch gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person sowie einem Sachschaden von rund 15.000 Euro. Ein 24-jähriger Lkw-Lenker erkannte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ein Stauende vor sich nicht und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf einen mit eingeschalteter Warnblinkanlage stehenden BMW mit Anhänger auf. Durch den Aufprall wurde der 75-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt.

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