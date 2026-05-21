Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gefährliches Fahrmanöver, Unfallflucht

Aalen (ots)

Auenwald/Unterbrüden: Gefährliches Fahrmanöver - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 00:45 Uhr entschloss sich eine Polizeistreife einen VW Golf in der Unterweissacher Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle anzuhalten. Der Fahrer des VW Golf missachtete jedoch alle Anhaltesignale und fuhr mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit weiter. In der Ortsmitte von Unterbrüden bog der VW Golf von der Talstraße plötzlich nach rechts in den Holzbachweg ab. Dabei wurde ein im Holzbachweg wartender Autofahrer durch den Abbiegevorgang des Golfs gefährdet. Zu einem Unfall kam es jedoch nicht. Im Holzbachweg hielt der VW an und der unbekannte Fahrer flüchtete zu Fuß. Zu ihm ist bekannt, dass er etwa 180 cm groß war. Er trug einen kurzen Vollbart und hatte sehr kurze dunkle Haare. Der Unbekannte war mit einem hellen Jogginganzug bekleidet. Am VW Golf waren Kennzeichen angebracht, die als gestohlen gemeldet waren. Zwei weitere, ebenfalls entwendete, Kennzeichen wurden im Fahrzeuginneren sichergestellt. Die Verkehrspolizei Backnang führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin, die durch die Fahrweise des VW Golfs im Holzbachweg gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Backnang unter der Rufnummer 07191 892990 zu melden.

Winnenden: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr fuhr eine 42 Jahre alte Smart-Fahrerin in der Straße Buchenhain vom Fahrbahnrand an und übersah hierbei einen Audi eines 19-Jährigen, der die Straße entlangfuhr. Der Schaden an den beiden Autos wird auf insgesamt 22.500 Euro geschätzt. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

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