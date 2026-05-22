Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Diebstahl, Sachbeschädigung, Trunkenheitsfahrt, Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt

Aalen (ots)

Schorndorf-Schornbach. Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Bereits zwischen Sonntagabend (10.05.2026) und Montagmorgen (11.05.2026) wurden aus einem unverschlossen abgestellten Pkw in der Straße Schäfergarten mehrere Gegenstände (u.a. WirelessCarplay-Adapter, mehrere Brillen, Schlüssel, USB-Kabel) im Gesamtwert von rund 300 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 5:15 Uhr und 13:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Grabenstraße einen geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Beim Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um ein gelbes Fahrzeug, am BMW befanden sich entsprechende Spuren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Pkw vs. Rollstuhl

Ein 80 Jahre alter Mann wollte am Donnerstag gegen 12:45 Uhr die Devizesstraße mit seinem Elektrorollstuhl überqueren, achtete hierbei aber nicht auf den fließenden Verkehr, sodass es zur Kollision mit dem Hyundai einer 44-jährigen Autofahrerin kam, die die Devizesstraße entlangfuhr. Der Senior erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Fellbach: Trunkenheitsfahrt

Ein 40-jähriger Ford-Fahrer wurde am Donnerstagabend, gegen 21:40 Uhr in der Bruckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Aufgrund der stark verwaschenen Aussprache wurde dem Ford-Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Ferner muss er mit einer Anzeige rechnen.

Kernen-Stetten: Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 16:30 Uhr einen geparkten BMW in der Frauenländerstraße beschädigt. Beim Auto wurde die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Sulzbach an der Murr/Großerlach: Tatverdächtiger ermittelt - Diebesgut sichergestellt

Ein 42-jähriger Mann aus Großerlach steht im dringenden Tatverdacht, am Mittwoch in eine Firma in der Ittenberger Straße eingebrochen zu sein. Im Rahmen umfassender Ermittlungen des Polizeipostens Sulzbach ergab sich schnell eine heiße Spur zum 42-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war. Am Mittwochnachmittag wurde in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Wohnung des 42-Jährigen durchsucht. Dabei konnte sowohl Diebesgut aus dem Firmeneinbruch in der Ittenberger Straße als auch weitere Gegenstände aufgefunden werden, die als Beweismittel von Bedeutung sein könnten. Durch Polizei und Staatsanwaltschaft werden jetzt mögliche Zusammenhänge geprüft und die Ermittlungen intensiv fortgeführt.

Ursprungsmeldung vom 20.05.2026 - 14:23 Uhr; Sulzbach an der Murr: Einbruch in Firma

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23:30 Uhr und 02:45 Uhr drang ein unbekannter Täter über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Ittenberger Straße ein. Dort durchwühlte er die Büroräumlichkeiten und entwendete Elektrokleingeräte und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Zu dem unbekannten männlichen Täter ist bekannt, dass er etwa 25-35 Jahr alt und von schlanker, sportlicher Statur ist. Er trug einen weißen Jogginganzug, helle Schuhe und einen Rucksack. Er hatte längere Haare die zeitweise zu einem Zopf gebunden waren. Der Polizeiposten Sulzbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zur verdächtigen Person. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07193 352 zu melden.

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