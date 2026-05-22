Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Neresheim: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 6:10 Uhr befuhr eine 23-jährige Lenkerin eines Seat die Landesstraße 1070 zwischen Dehlingen und Hohenberg. In einer scharfen Rechtskurve kam die 23-Jährige mit ihrem Seat aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai. Der schwerverletzte 44-jährige Fahrer des Hyundai musste durch die Feuerwehr Bopfingen, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort kamen, aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Vor Ort war zudem der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und 6 Kräften sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Die L1070 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 9 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

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