Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrerin missachtet Anhaltesignale - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrerin missachtet Anhaltesignale

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle sollte am Donnerstag eine 38-jährige Citroen-Fahrerin gegen 17:30 Uhr aufgrund einer missachteten Stoppstelle in der Curfeßstraße kontrolliert werden.

Die 38-Jährige ignorierte jedoch die Anhaltesignale der eingesetzten Streifenwagenbesatzung sowie das eingeschaltete Blaulicht und das Martinshorn. An der roten Ampel an der Kreuzung zur Johann-Gottfried-Pahl-Straße musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Die Streifenwagenbesatzung begab sich daraufhin an das Fahrzeug und sprach die Fahrerin an. Die Frau äußerte daraufhin gegenüber den Beamten, dass sie einen Termin habe, beschleunigte ihr Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Am Kreisverkehr zur Hochbrücke konnte durch die Beamten wieder zu dem Citroen aufgeschlossen und die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen werden.

Ellwangen: Fußgängerin angefahren

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr überquerte eine 20-Jährige die Fahrbahn der Obere Brühlstraße, auf Höhe eines Discounters, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde sie von einem, in Richtung Sebastian-Merkle-Straße fahrenden, Ford eines 23-Jährigen erfasst. Die 20-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

Mutlangen: Unfall im Kreisverkehr

Am Donnerstag gegen 19:20 Uhr fuhr eine 37-jährige Lenkerin eines VW Passat in den Kreisverkehr Hauptstraße / Wetzgauer Straße ein. Hierbei übersah aufgrund der blendenden Sonne sie einen dort fahrenden Roller und kollidierte mit diesem. Die 16-jährige Rollerfahrerin und ihre 16-jährige Sozia stürzten und wurden beide leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

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