Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Jugendlicher täuscht Handykauf vor und verletzt Opfer mit Pfefferspray

Hameln/ Halvestorf (ots)

Am Sonntag (15.03.2026) verletzte ein 16-Jähriger eine Frau und einen Mann mit Pfefferspray, nachdem dieser einen Kauf eines Handys vortäuschte. Der Jugendliche flüchtete zunächst, wurde im Rahmen der Fahndung jedoch von Polizeikräften aufgespürt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 42-jährige Frau gegen 20:15 Uhr ein Mobiltelefon an einen 16-jährigen Jugendlichen verkaufen. Dazu trafen sich die beiden Parteien in der Freibadstraße in Halvestorf, nachdem die Hamelnerin das Handy über ein Onlineportal inseriert hatte. Bei dem Verkaufsgespräch war auch ein 47-jähriger Begleiter der Frau anwesend. Im Verlauf des Treffens sprühte der Beschuldigte unvermittelt ein Tierabwehrspray in Richtung der der beiden Opfer. Anschließend flüchtete der Jugendliche vom Tatort. Das Handy verblieb vor Ort. Die 42-Jährige und der 47-Jährige wurden verletzt und zur weiteren Behandlung einem Rettungsdienst vorgestellt.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ. Durch einen alarmierten Hubschrauber der Polizei, welcher ebenfalls in die Fahndung eingebunden war, konnte eine verdächtige Person versteckt auf einem nahegelegenen Feld festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um den flüchtigen Jugendlichen handelte. Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten festnehmen und für weitere Maßnahmen zu Dienststelle nach Hameln bringen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde der junge Hannoveraner seinem Vater übergeben. Der 16-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

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