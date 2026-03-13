Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: PK-HOL: Verkehrssicherheitswoche 2026 im Landkreis Holzminden - gemeinsame Anstrengungen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

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Landkreis Holzminden (ots)

In der Zeit vom 09. bis zum 13. März 2026 fand im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Holzminden eine Verkehrssicherheitswoche (VSW) statt. Bestandteil der Aktionswoche war zudem die länderübergreifende Kontrollaktion mit dem Schwerpunkte Rückhaltesysteme am 11. März 2026(RoadPol-Operation Seatbelt). Ziel der Maßnahmen war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr unter Berücksichtigung regionaler sowie landesweiter Themen und der aktuellen Leitthemen des Landes Niedersachsen. Gleichzeitig sollte eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden für mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr erreicht werden. Bei der VSW waren Polizeibeamtinnen und -beamte aus dem Landkreis Holzminden sowie aus Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden im Einsatz.

Im Rahmen von mobilen und stationären Verkehrskontrollen nahmen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten insbesondere die Schwerpunkte Geschwindigkeit, die Nutzung von Rückhaltesystemen, Ablenkung im Straßenverkehr sowie die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und/oder Medikamenten in den Fokus.

Teilkräfte konnten zudem eine Fortbildung zum Thema "Tuning und Bauartveränderungen an Elektrokleinstfahrzeugen" absolvieren. Darüber hinaus unterstützten sie am 11.03.2026 die Evakuierungsmaßnahmen in Neuhaus.

Zudem wurden verstärkte Verkehrskontrollen rund um Schulen und Kindertagesstätten durchgeführt, um die Sicherheit der Kinder auf dem täglichen Weg zum Kindergarten bzw. zur Schule deutlich zu erhöhen.

Am 10. März 2026 beteiligten sich Kinder einer Kindertagesstätte an der Geschwindigkeitsüberwachung vor einer Grundschule. Ziel war es, die Verkehrsteilnehmenden für positives und negatives Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Die Kinder erhielten zudem Einblicke in die polizeiliche Arbeit sowie in die Einsatzmittel und den Funkstreifenwagen. (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6233879)

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte unter anderem 36 Verstöße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, 14 Verstöße wegen der Nutzung mobiler Endgeräte während der Fahrt, zehn Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie vier Verstöße wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes fest. Zudem wurden drei Fahrzeugführende festgestellt, die unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen. Hier wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt, bzw. in zwei Fällen wurde der Führerschein vorläufig entzogen.

Neben den festgestellten Verstößen führten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zudem zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden. Das Polizeikommissariat Holzminden wird auch künftig durch gezielte Kontrollen und Präventionsmaßnahmen dazu beitragen, die Verkehrssicherheit im Landkreis weiter zu erhöhen.

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