PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Raubüberfall aus Holzminden Thema bei Aktenzeichen XY - ungelöst

Holzminden (ots)

Die Polizei Holzminden wird am kommenden Mittwoch, 18.03.2026, mit einem bislang ungeklärten Kriminalfall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY-ungelöst" um 20:15 Uhr um Hinweise aus der Bevölkerung bitten.

Berichtet wird von einem Raubüberfall auf eine Dame in ihrer Wohnung am Tage des 25.09.2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6127060).

An diesem Abend klingelten zwei maskierte Täter an der Haustür der 80-Jährigen und drängten sie in ihre Wohnung. Dem Opfer gelang es, während der Tat selbstständig Hilfe zu rufen. Die Täter flüchteten unter anderem mit diversem Schmuck, Goldmünzen und auch einem Bundesverdienstkreuz. Es entstand ein hoher fünfstelliger Schaden.

Bei einer umfangreichen Tatortarbeit sicherte die Polizei diverse Spuren. Anschließend wurde der Fall durch den Ermittlungsdienst der Polizei Holzminden übernommen. Trotz einer Auswertung sämtlicher Spuren, konnten die Täter bis heute nicht ermittelt werden. Mit einer Ausstrahlung in der Sendung "Aktenzeichen XY - ungelöst" erhoffen sich die Ermittler wichtige Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen.

In der Sendung werden die mit dem Fall betrauten Polizisten Polizeioberkommissarin Julia Bauer und Kriminalhauptkommissar Thomas Grimme zu den Ermittlungen und wichtigen Spuren berichten und zu neuen Hinweisen aus der Bevölkerung aufrufen.

Rückfragen zum Sachverhalt sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:47

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Räuberischer Erpressung - Unbekannter überfällt Tankstelle

    Hessisch Oldendorf (ots) - Am Mittwoch (11.03.2026) kam es in einer Tankstelle in Hessisch Oldendorf zu einer räuberischen Erpressung. Ein Mitarbeiter wurde unter Vorhalt einer Waffe aufgefordert, Geld auszuhändigen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter gegen 19:40 Uhr die Tankstelle in der Welseder Straße. Im ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:44

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Diebstählen von Grabschmuck

    Aerzen (ots) - Zwischen dem 01.01.2026 und dem 08.03.2026 wurde auf dem Friedhof in der Osterstraße in Aerzen Grabschmuck von drei Gräbern gestohlen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter stahlen unter anderem Bronzevasen und Blumenkübel aus Bronze sowie eine Grablaterne. Am 21.11.2025 hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bereits vor Diebstählen auf Friedhöfen gewarnt. Hierbei wurden auch Tipps ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:00

    POL-HM: Versuchter Raub - Täter flüchtet nach Angriff mit E-Scooter

    Bad Münder (ots) - Am Mittwoch (11.03.2026) kam es gegen 15:23 Uhr in der Wallstraße in Bad Münder (Gehweg auf Höhe der Grundschule) zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Täter gezielt von hinten mit einem E-Scooter auf eine 16-Jährige zu und stieß mit ihr zusammen. Dadurch fiel das von der Jugendlichen in der Hand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren