Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Raubüberfall aus Holzminden Thema bei Aktenzeichen XY - ungelöst

Holzminden (ots)

Die Polizei Holzminden wird am kommenden Mittwoch, 18.03.2026, mit einem bislang ungeklärten Kriminalfall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY-ungelöst" um 20:15 Uhr um Hinweise aus der Bevölkerung bitten.

Berichtet wird von einem Raubüberfall auf eine Dame in ihrer Wohnung am Tage des 25.09.2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6127060).

An diesem Abend klingelten zwei maskierte Täter an der Haustür der 80-Jährigen und drängten sie in ihre Wohnung. Dem Opfer gelang es, während der Tat selbstständig Hilfe zu rufen. Die Täter flüchteten unter anderem mit diversem Schmuck, Goldmünzen und auch einem Bundesverdienstkreuz. Es entstand ein hoher fünfstelliger Schaden.

Bei einer umfangreichen Tatortarbeit sicherte die Polizei diverse Spuren. Anschließend wurde der Fall durch den Ermittlungsdienst der Polizei Holzminden übernommen. Trotz einer Auswertung sämtlicher Spuren, konnten die Täter bis heute nicht ermittelt werden. Mit einer Ausstrahlung in der Sendung "Aktenzeichen XY - ungelöst" erhoffen sich die Ermittler wichtige Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen.

In der Sendung werden die mit dem Fall betrauten Polizisten Polizeioberkommissarin Julia Bauer und Kriminalhauptkommissar Thomas Grimme zu den Ermittlungen und wichtigen Spuren berichten und zu neuen Hinweisen aus der Bevölkerung aufrufen.

Rückfragen zum Sachverhalt sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell