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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Wohnhausbrand mit zwei leicht Verletzten

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Wohnhausbrand mit zwei leicht Verletzten

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr brach ein Brand an einer Scheune in der Alemannenstraße aus, welcher sich schnell auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitete. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte und Polizei stand die Scheune bereits in Flammen. Die Feuerwehr, welche mit 99 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Auch der Rettungsdienst war mit 17 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen, davon zwei Rettungswagen, vor Ort. Die vier Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, zwei Personen erlitten jedoch leichte Verletzungen und wurden vor Ort ambulant behandelt. Das Wohnhaus ist nun unbewohnbar. Durch den Brand entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ortsdurchfahrt war aufgrund der Löscharbeiten für viereinhalb Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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