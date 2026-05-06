Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Stavenhagen (ots)

Am 06.05.2026 kam es um 16:55 Uhr auf der L 203 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw VW die Landstraße aus Richtung Briggow kommend in Richtung Stavenhagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn, auf der sie kurz vor der Kollision mit einem Lkw abrupt nach rechts lenkte, dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, mit der Front gegen einen Baum prallte und zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort kollidierte sie mit dem Fahrzeugheck, mit einem Pkw Citroen eines 47-jährigen Deutschen. Der 47-Jährige und die beide sieben- und fünfjährigen Kinder, welche sich ebenfalls in dem Citroen befanden, wurden leichtverletzt, mit einem Schock, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die L 203 bis ca. 18:45 Uhr vollgesperrt. Die 7 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sülten waren mit 2 Fahrzeugen unterstützend im Einsatz.

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