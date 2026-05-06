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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Stavenhagen (ots)

Am 06.05.2026 kam es um 16:55 Uhr auf der L 203 zu einem 
Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. 
Die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw VW die 
Landstraße aus Richtung Briggow kommend in Richtung Stavenhagen. Aus 
bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn, auf der 
sie kurz vor der Kollision mit einem Lkw abrupt nach rechts lenkte, 
dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, mit der Front gegen 
einen Baum prallte und zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert 
wurde. Dort kollidierte sie mit dem Fahrzeugheck, mit einem Pkw 
Citroen eines 47-jährigen Deutschen.
Der 47-Jährige und die beide sieben- und fünfjährigen Kinder, welche 
sich ebenfalls in dem Citroen befanden, wurden leichtverletzt, mit 
einem Schock, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und der entstandene 
Sachschaden wurde auf ca. 35.000 Euro geschätzt.
Für die Dauer der Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und 
der Bergung der Fahrzeuge wurde die L 203 bis ca. 18:45 Uhr 
vollgesperrt.
Die 7 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sülten waren mit 2 
Fahrzeugen unterstützend im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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