Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach illegaler Müllentsorgung: Ermittler hoffen auf Hinweise zu Täter

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Alt Rehse (ots)

Eine illegale Müllentsorgung von mehreren Wellasbestplatten (s. Foto) beschäftigt seit Längerem die Warener Kripoermittler. Ende Februar hatte eine Spaziergängerin 25 solcher Platten auf einem Feldweg zwischen Alt Rehse und Siehdichum (bei Penzlin) gefunden und die Polizei informiert.

Die bisherigen Ermittlungen haben leider noch keine konkreten Hinweise auf einen Verdächtigen gebracht. Deswegen hofft die Kripo nun auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Platten wurden aller Wahrscheinlichkeit nach Mitte oder Ende Februar dort abgelegt. Da es sich um 25 Stück handelt, die je drei Meter lang sind und knapp einen Meter breit, muss davon ausgegangen werden, dass sie mit einem Transporter oder mit einem PKW samt Hänger dorthin gefahren wurden.

Auf den Platten waren noch Reste von einem schwarzen Anstrich zu sehen sowie Befestigungsschrauben. Es könnte sich also um Platten handeln, die zuvor auf einem Dach montiert werden - etwa auf einem Schuppen oder einem Gartenhaus.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen regionalen Täter handelt, der auf kurzem Weg die Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung oder vielleicht auch die Fahrt zum Entsorgungsbetrieb sparen wollte. Jedoch richten sich die Ermittlungen grundsätzlich in alle Richtungen.

Nun fragt die Polizei: Wer kann sachdienliche Angaben machen zu einem Fahrzeug oder Personen, die in dem Bereich im mutmaßlichen Zeitraum mit solchen Wellblechplatten aufgefallen sind? Wer kennt jemanden, der vor dem Tatzeitraum solche Platten auf seinem Grundstück abgetragen oder verladen hat und als Verdächtiger in Frage kommt?

Hinweise können an das Warener Polizeirevier unter 03991 / 1760 gerichtet werden oder schriftlich an die Onlinewache (Digitales Polizeirevier) der Polizei unter www.polizei.mvnet.de

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