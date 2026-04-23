Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Hakenkreuz gesprüht + Baumaschinen aus Rohbauten erbeutet

Giessen (ots)

Gedern: Hakenkreuz gesprüht

Am Mittwochmorgen (22. April) informierte ein Zeuge die Polizei über Farbschmierereien auf einem Parkplatz im Schulweg 4. Unbekannte sprühten mit roter Farbe mehrere Schriftzüge und Symbole, darunter ein Hakenkreuz, auf eine Mauer. Den hierdurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (21. April) 18 Uhr und Mittwoch (22. April) 8.30 Uhr. Das Entfernen der Farbschmierereien wurde veranlasst. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer (06042) 96480.

Wöllstadt/Butzbach: Baumaschinen aus Rohbauten erbeutet

In der Nacht von Dienstag (21. April) auf Mittwoch (22. April) drangen Einbrecher in zwei Rohbauten ein und entwendeten Baumaschinen im Wert von rund 21.000 Euro. Betroffen sind Rohbauten von Einfamilienhäusern in Ober-Wöllstadt in der Falkensteiner Straße sowie in Griedel in der Louis-Stern-Straße. Die Ermittler der Polizei suchen in beiden Fällen nach Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag (21. April) 20 Uhr bis Mittwoch (22. April) 7 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise werden bei der Polizei in Friedberg unter (06031) 6010 oder bei der Polizei in Butzbach unter der Telefonnummer (06033) 70430 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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