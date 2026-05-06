Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einsatz 8. Mai - Hinweise für Anwohner, Autofahrer und Medienvertreter

Demmin (ots)

Mehrere angemeldete Versammlungen im Stadtgebiet Demmin führen am 8. Mai zu einem großen Polizeieinsatz. Zudem gehen damit spätestens ab dem frühen Nachmittag erhebliche Verkehrseinschränkungen einher.

Die Polizeiinspektion Neubrandenburg wird den Einsatz mit eigenen Kräften und mit Unterstützungskräften aus anderen Behörden durchführen. Nach aktuellem Stand sind neben dem angemeldeten Aufzug von "Die Heimat" bisher neun Gegenproteste angemeldet, die sowohl stationär als auch mobil sein werden.

Die Polizei rät, den Innenstadtbereich von Demmin bereits ab den Mittagsstunden zu umfahren. Zudem werden auch mehrere öffentliche Parkplätze bzw. Parkflächen im Bereich der Innenstadt gesperrt sein, was in Bezug auf das Abstellen des eigenen Autos unbedingt bedacht werden sollte. Insbesondere rund um den Bahnhof, den Markt und den Hafen werden mehrere Straßen - auch für den Durchgangsverkehr - gesperrt. Es kann auch zu kurzfristigen weiteren Sperrungen kommen. Die Verkehrseinschränkungen können teilweise bis Tagesende andauern.

Das Hauptaugenmerk der Polizei liegt an diesem Tag vor Ort darauf, für alle Versammlungsteilnehmer das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen für Anwohner so gering wie möglich zu halten. Die Polizei erinnert zudem daran, dass das Recht auf Ausübung der Versammlungsfreiheit und freien Meinungsäußerung friedlich und ohne jegliche Form der Gewalt erfolgen soll.

Am Einsatztag informiert das Social-Media-Team der Polizei über den Einsatz auf dem WhatsApp-Kanal der Landespolizei MV.

Für Fragen von Medienvertretern zum Einsatz 8. Mai stehen Polizeisprecher sowohl telefonisch unter 0395 / 5582 5003 als auch persönlich in Demmin am Freitag ab 15:00 Uhr bis Einsatzende zur Verfügung. Sofern die vor Ort anwesenden Polizeisprecher für Bedarfe wie O-Töne oder Nachfragen nicht direkt angetroffen werden, können Medienvertreter über die angegebene Telefonnummer einen Treffpunkt vereinbaren. Am Freitag, dem 8. Mai, gilt dieses Angebot ausschließlich für Belange/Fragen, die den Einsatz anlässlich des 8. Mai betreffen und ist am Freitag auch nur im genannten Zeitraum ab 14:30 Uhr bis Einsatzende nutzbar. Mit Einsatzende wird es von der Polizei eine Pressemitteilung zu dem Einsatz geben.

Wir bitten Medienvertreter insbesondere die Hinweise zu den Verkehrseinschränkungen möglichst breit zu veröffentlichen und im Idealfall am Vormittag des 8. Mai erneut auch über Radiosender zu verbreiten.

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