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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Waren (ots)

Am 05.05.2026 gegen 16:40 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Ortslage Waren. Der Zeuge beobachtete, wie der Fahrzeugführer Alkohol trank und anschließend in seinen LKW VW Caddy stieg. Anschließend fuhr er mit dem Fahrzeug in Richtung Sietow. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeihauptrevier Waren zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte das Fahrzeug auf der B192 in Fahrtrichtung Sietow festgestellt werden. Auf Weisung der Polizeibeamten hielt der Fahrzeugführer sein Fahrzeug in der Ortslage Sembzin in der dortigen Bushaltestelle an. Die eingesetzten Polizeibeamten führten eine Verkehrskontrolle beim Fahrzeugführer durch. Dabei wurde erheblicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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