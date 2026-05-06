Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Auseinandersetzung am Greifswalder Bahnhof
Greifswald (ots)
Am gestrigen Abend, 05. Mai 2026, kam es gegen 18:50 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz am Greifswalder Bahnhof.
Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte ein 69-jähriger Mauretanier verbotswidrig sein Fahrrad auf dem Bahnsteig des Bahnhofes. Eine 48-jährige Deutsche wies ihn in weiterer Folge auf das Verbot hin. Daraufhin schlug der 69-jährige Mann der 48-Jährigen sowie ihrem 45-jährigen, deutschen Begleiter zunächst mit einem mitgeführten Stock gegen den Kopf. Anschließend nahm er eine Flasche aus der Hand der 48-Jährigen und warf diese nach ihr, wobei er sie verfehlte.
Der Beschuldigte verließ daraufhin den Tatort in Richtung Grimmer Straße und ließ die beiden Geschädigten mit leichten Verletzungen zurück.
Anhand der vorhandenen Personenbeschreibung zum 69-Jährigen, konnte dieser kurz darauf auf dem Karl-Marx-Platz gestellt und identifiziert werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.
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