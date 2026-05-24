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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Westhausen, Unfall in Kerkingen

Aalen (ots)

Westhausen: Heizungsbrand

Am Samstag gegen 17:00 Uhr rückte die Feuerwehr Westhausen in die Sankt-Blasius-Straße aus, da starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Wohnhauses zu sehen war. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor andere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zum derzeitigen Ermittlungsstand führte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage dazu, dass die Heizung in Brand geriet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 EUR. Die Feuerwehr Westhausen war mit 5 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Kerkingen: Radfahrerinnen gestürzt

Gegen 14:00 Uhr fuhren zwei Radfahrerinnen im Alter von 17 und 14 Jahren am Samstag nebeneinander auf dem Radweg von Kerkingen kommend in Richtung Edelmühle. Kurz vor dem Sportplatz berührten sich die beiden Fahrräder und beide Radlerinnen kamen zu Fall. Beide wurden leicht verletzt. Sie trugen keinen Helm.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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