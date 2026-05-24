POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Murrhardt
Aalen (ots)
Murrhardt: Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt
Gegen 16:20 Uhr wollte am Samstag eine 56-Jährige mit ihrem Pkw die vorfahrtsberechtigte Steinberger Straße überqueren. Dabei übersah sie einen 17-Jährigen, der mit seinem Fahrrad in Richtung Siegelsberger Straße unterwegs war. Es kam zum Unfall, wobei der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 EUR.
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