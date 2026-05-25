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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 25.05.2026

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Pizzeria

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Heinrich-Rieger-Straße. Unbekannte Täter traten eine Tür ein und entwendeten Bargeld. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Mögglingen: Zeugenanruf nach Unfallflucht auf der B29

Am Sonntagvormittag kam es gegen 10:28 Uhr auf der B29 zwischen Mögglingen Süd und Böbingen in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall. Ein 27-jähriger SEAT-Fahrer fuhr auf der linken Spur, als er von einem weißen SUV rechts überholt wurde. Der SEAT-Fahrer musste nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte er zwei Mal die Leitplanke, so dass die Seitenairbags auslösten. Alle sechs Insassen (darunter vier Kinder) im SEAT blieben unverletzt. Am SEAT entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken liegt bei ca. 1.500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Gschwend: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Sonntagabend kam es gegen 18:06 Uhr auf der L1080 nahe der Abzweigung der K3552 zu einem Motorradunfall. Der 29-jährige Motorradfahrer kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad touchierte die Leitplanke, wodurch es sich überschlug. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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