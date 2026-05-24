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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim- Ingersheim: Wohnhausbrand mit vier leicht Verletzten

Aalen (ots)

Crailsheim- Ingersheim: Wohnhausbrand mit vier leicht Verletzten

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Brand an einem Reiheneckhaus in der Karl-Schlecht-Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr Crailsheim, welche mit insgesamt 9 Fahrzeugen und mehr als 60 Einsatzkräften aus drei Abteilungen der Gemeinde vor Ort war, gelang es, ein Übergreifen auf die benachbarten Wohnhäuser zu verhindern. Der Rettungsdienst war mit 11 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Vier Personen wurden durch den Brand leicht verletzt. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war gegen 18:00 Uhr weitgehend gelöscht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf etwa 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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