Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Saarbrücker ZOLL zieht Jahresbilanz für 2025

Deutlicher Anstieg im Bereich der Sicherstellungen

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Saarbrücken (ots)

Das Hauptzollamt Saarbrücken veröffentlicht seine Jahresbilanz für das Jahr 2025. Neben einem gleichbleibend hohen Niveau an Steuereinnahmen fällt der Anstieg von sichergestellten Gegenständen auf.

Zölle, Verbrauchsteuern, Einfuhrumsatzsteuer - der ZOLL ist die Einnahmeverwaltung des Bundes. Die Einnahmen des Hauptzollamts Saarbrücken beliefen sich 2025 auf über eine Milliarde Euro. Der größte Anteil davon entfiel mit über 496 Millionen Euro auf die Einfuhrumsatzsteuer, gefolgt von den Verbrauchsteuern in Höhe von 268 Millionen Euro.

Hinzu kam im Jahr 2025 eine mengenmäßig deutliche Steigerung sichergestellter Gegenstände. So ist nicht nur ein Anstieg sichergestellter Betäubungsmittel wie Ecstasy, Amphetamine, Haschisch oder Marihuana zu verzeichnen, sondern ebenfalls von Arzneimitteln und unversteuerten Zigaretten. Zudem wurden erneut mehr Produkte, bei denen Markenrecht oder die Produktsicherheit verletzt wurden, aufgegriffen. "Solche Produkte schaden nicht nur unserer Wirtschaft, sondern können auch für den Endverbraucher schnell zur Gefahr werden.", warnt Anja Ball, Leiterin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Aus diesem Grund bin ich froh, dass wir hier unsere Aufgriffszahlen steigern konnten und so gefährliche Produkte aus dem Verkehr gezogen haben."

Der Schutz der Wirtschaft vor unfairem Wettbewerb erfolgt auch durch die konsequente Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung. Zwar war die reine Anzahl der Prüfungen im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in 2025 rückläufig, jedoch konnte die Summe der aus Strafverfahren resultierenden Geldstrafen gesteigert werden. Anja Ball bestätigt: "Die Zahlen zeigen, dass sich der Ansatz "Qualität vor Quantität" bewährt. Das Niveau der begonnenen Ermittlungsverfahren bleibt weiterhin hoch. Wir verfolgen konsequent das Ziel, insbesondere die großen Schadenssummen aufzudecken."

Ein deutlicher Anstieg zeigt sich auch in den Zahlen der Barmittel- und Bargeldkontrollen. Insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der aktuell geltenden Embargomaßnahmen gegenüber Russland bewähren sich die risikoorientierten Kontrollen in diesem Bereich.

"Ich bin mit der Bilanz des vergangenen Jahres sehr zufrieden.", resümiert Anja Ball. "Meine Kolleginnen und Kollegen leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in unserem Land. Sie arbeiten tagtäglich dafür, dass sichere Produkte beim Endverbraucher ankommen und unsere Wirtschaft geschützt wird."

Die bundesweite Zolljahresstatistik wurde bereits am 12.05.2026 veröffentlicht und kann auf www.zoll.de eingesehen werden.

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