Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrüger schlagen wieder zu - Verkehrsunfälle - Brände - Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Diebstahl von E-Scooter

Aalen (ots)

Schorndorf-Haubersbronn: Telefonbetrüger schlagen wieder zu

Eine Seniorin aus Haubersbronn wurde am Freitagnachmittag von einem angeblichen Bankmitarbeiter telefonisch kontaktiert. Dieser befragte die Rentnerin nach ihrer familiären Situation, ihrer Wohnlage und schließlich zu ihrer finanziellen Lage. Anschließend teilte er der Frau mit, dass in letzter Zeit in Haubersbronn häufig eingebrochen worden sei und die Polizei ihr Bargeld abholen würde, um es zu sichern. Schließlich übergab die arglose Frau einer Abholerin mehrere tausend Euro Bargeld in einem Kuvert. Die Frau wurde als etwa 40 Jahre alt, korpulent, mit schulterlangem, offenem Haar, dunkler Teint, osteuropäisches Erscheinungsbild beschrieben. Zeugenhinweise zu der Frau nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Präventionshinweise zu solchen und ähnlich gelagerten Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde in der Hindenburgstraße ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Papiercontainer in Brand gesteckt

In der Nacht auf Montag kurz vor 3 Uhr wurde in der Mayenner Straße ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Durch den brennenden Altpapiercontainer wurde die Fassade des Staufer-Gymnasiums ebenfalls beschädigt, der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen kam vor Ort und löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen-Neustadt: Versuchter Einbruch

In der Nacht auf den Pfingstmontag versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Gladiolenweg einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude, hinterließen aber ca. 300 Euro Schaden an der Haustüre. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag in der Langen Straße einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Motorradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Eine 20-jährige Motorradfahrerin befuhr am Montagabend gegen 20:15 Uhr die Weinstraße (K 1865) zwischen Schnait und Manolzweiler. Hierbei kam sie im Bereich einer Linkskurve alleinbeteiligt zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Brand eines Fahrradschuppens

Am Montagabend gegen 20:10 Uhr bemerkte ein Anwohner der Schmidener Straße einen brennenden Fahrradschuppen seines Nachbarn. Das Feuer konnte durch den Zeugen sowie den Eigentümer selbstständig gelöscht werden, der Fahrradschuppen wurde durch den Brand beschädigt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen Mitternacht und 11:30 Uhr wurde in der Parlerstraße ein geparkter VW Polo von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt, dieser fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Polo wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Zwischen Sonntag, 15:30 Uhr und Montag, 12:30 Uhr wurde in der Ziegelstraße die hintere rechte Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Eine bisher unbekannte Autofahrerin beschädigte am Pfingstmontag gegen 13:10 Uhr in der Auberlenstraße einen geparkten VW Golf und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Golf beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise zu der geflüchteten Autofahrerin nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Gegen geparkten Lkw geprallt - zwei Verletzte

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 23:00 Uhr die Emmy-Noether-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen geparkten Lkw. Der Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen, sein ebenfalls 20-jähriger Mitfahrer wurde leichtverletzt. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Backnang: Diebstahl von E-Scooter

Am Montag, den 25.05.2026 wurde zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Martin-Dietrich-Allee ein E-Scooter am Freibad in Backnang entwendet. Der E-Scooter war mit einem Schloss gesichert. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

Weissach im Tal: Verkehrsunfall mit Bus und Traktor

Am Sonntag, den 24.05.2026 überholte der 62 Jahre alte Busfahrer gegen 16:00 Uhr einen vor ihm fahrenden Traktor auf der K 1838 zwischen Oberweissach und Hohnweiler. Dabei streifte der Busfahrer mit dem Seitenspiegel die Tür des Traktors. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

Murrhardt: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, dem 21.05.2026 gegen 18:00 Uhr und Sonntag, dem 24.05.2026, 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel des in der Karlstraße abgestellten weiß-gelben Mini Cooper. Dabei entstand ein Schaden von ca. 250,00 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Freitag, den 22.05.2026 gegen 12:30 Uhr streifte eine unbekannte Person in der Industriestraße in Backnang auf dem Parkplatz eines Supermarkts mit ihrem Einkaufswagen einen geparkten grauen VW Up. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

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